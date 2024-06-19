Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Кабмин утвердил удостоверение для лиц, вручающих повестки arrow

Кабмин утвердил удостоверение для лиц, вручающих повестки

19 июня 2024 09:01
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Удостоверение для работников ТЦК и СП
Вручение повестки. Фото: Суспільне
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Кабинет Министров Украины утвердил форму служебного удостоверения, которое работник территориального центра комплектования и социальной поддержки должен предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.

Об этом написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Читайте также:

Новый документ для работников ТЦК и СП

Во время заседания во вторник, 18 июня, Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

По словам Мельничука, правительство решило установить форму служебного удостоверения, которое представитель ТЦК и СП обязан предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.

Это удостоверение будет действительным на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной государственной администрации (военной администрации), председателем которой выдано удостоверение, при предъявлении паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера, военного билета).

Пока текст данного постановления не опубликован на сайте Кабмина, поэтому неизвестно, как выглядит это удостоверение.

Следует обратить внимание, что служебное удостоверение для лиц, уполномоченных вручать повестки, было предусмотрено постановлением Кабмина №560 от 16 мая.

пост тараса мельничука
Пост Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, что Волынский областной ТЦК назвал причины, по которым можно не идти в военкомат после получения повестки военнообязанным. Речь идет о стихийных бедствиях, состоянии здоровья, военных действиях и смерти близкого родственника.

Также мы сообщали, что адвокат Ростислав Кравец дал несколько советов, что делать, когда сотрудники ТЦК изымают военно-учетный документ у военнообязанного.

мобилизация
война в Украине
война
повестки
Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
удостоверение
документы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту