Удостоверение для работников ТЦК и СП

Вручение повестки. Фото: Суспільне

Кабинет Министров Украины утвердил форму служебного удостоверения, которое работник территориального центра комплектования и социальной поддержки должен предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.

Об этом написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Во время заседания во вторник, 18 июня, Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

По словам Мельничука, правительство решило установить форму служебного удостоверения, которое представитель ТЦК и СП обязан предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.

Это удостоверение будет действительным на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной государственной администрации (военной администрации), председателем которой выдано удостоверение, при предъявлении паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера, военного билета).

Пока текст данного постановления не опубликован на сайте Кабмина, поэтому неизвестно, как выглядит это удостоверение.

Следует обратить внимание, что служебное удостоверение для лиц, уполномоченных вручать повестки, было предусмотрено постановлением Кабмина №560 от 16 мая.

Пост Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, что Волынский областной ТЦК назвал причины, по которым можно не идти в военкомат после получения повестки военнообязанным. Речь идет о стихийных бедствиях, состоянии здоровья, военных действиях и смерти близкого родственника.

Также мы сообщали, что адвокат Ростислав Кравец дал несколько советов, что делать, когда сотрудники ТЦК изымают военно-учетный документ у военнообязанного.