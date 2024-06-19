Посвідчення для працівників ТЦК та СП

Вручення повістки. Фото: Суспільне

Кабінет Міністрів України затвердив форму службового посвідчення, яке працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки має пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.

Про це написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Під час засідання у вівторок, 18 червня, Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

За словами Мельничука, уряд вирішив встановити форму службового посвідчення, яке представник ТЦК та СП зобов'язаний пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.

Це посвідчення буде дійсним на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої державної адміністрації (військової адміністрації), головою якої видано посвідчення, за умови пред'явлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка).

Наразі текст цієї постанови не опубліковано на сайті Кабміну, тому не відомо, який вигляд має це посвідчення.

Варто звернути увагу, що службове посвідчення для осіб, уповноважених вручати повістки, було передбачене ще раніше, постановою Кабміну №560 від 16 травня.

Пост Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Волинський обласний ТЦК назвав причини, через які можна не йти до військкомату після отримання повістки військовозобов'язаним. Йдеться про стихійні лиха, стан здоров'я, воєнні дії та смерть близького родича.

Також ми повідомляли, що адвокат Ростислав Кравець дав кілька порад, що робити, коли співробітники ТЦК вилучають військово-обліковий документ у військовозобов'язаного.