Кабмин утвердил передачу учебного оружия в центры и школы

Заседание Кабмина. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым изменил Порядок изъятия и передачи военного имущества ВСУ. Правительство создало правила передачи учебного оружия в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и центров преподавания предмета "Защита Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в понедельник, 22 сентября.

Передача учебного оружия

Известно, что проект постановления разработало Минобороны, чтобы обеспечить качественное проведение мероприятий подготовки украинцев к нацсопротивлению в соответствии с типовыми программами.

В частности, изменения предоставляют правовую основу для передачи учебного оружия в образовательные учреждения для организации курсов по предмету "Защита Украины".

Главное из постановления:

урегулирована процедура отчуждения и передачи учебного оружия от воинских частей в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и коммунальных учебных заведений;

обеспечивается формирование и пополнение материально-технической базы Центров подготовки и центров преподавания предмета "Защита Украины", необходимой для качественной организации учебного процесса.

В Минобороны объяснили, что постановление будет способствовать улучшению качества подготовки и созданию должным образом материально-технической базы.

