Главная Армия Кабмин принял правила передачи учебного оружия — что известно

Кабмин принял правила передачи учебного оружия — что известно

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 14:55
Кабмин утвердил передачу учебного оружия в центры и школы
Заседание Кабмина. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым изменил Порядок изъятия и передачи военного имущества ВСУ. Правительство создало правила передачи учебного оружия в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и центров преподавания предмета "Защита Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в понедельник, 22 сентября.

Читайте также:

Передача учебного оружия

Известно, что проект постановления разработало Минобороны, чтобы обеспечить качественное проведение мероприятий подготовки украинцев к нацсопротивлению в соответствии с типовыми программами.

В частности, изменения предоставляют правовую основу для передачи учебного оружия в образовательные учреждения для организации курсов по предмету "Защита Украины".

Главное из постановления:

  • урегулирована процедура отчуждения и передачи учебного оружия от воинских частей в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и коммунальных учебных заведений;
  • обеспечивается формирование и пополнение материально-технической базы Центров подготовки и центров преподавания предмета "Защита Украины", необходимой для качественной организации учебного процесса.

В Минобороны объяснили, что постановление будет способствовать улучшению качества подготовки и созданию должным образом материально-технической базы.

Напомним, юрист Владислав Дерий рассказал, что базовая военная подготовка касается только определенной категории граждан.

Ранее в Минобороны объяснили, что означает отметка "ВОС-999" в приложении "Резерв+".

Кабинет министров Минобороны оружие украинцы Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
