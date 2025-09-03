Видео
БОВП и безопасность в учебных центрах — Сырский провел совещание

БОВП и безопасность в учебных центрах — Сырский провел совещание

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 12:59
Сырский провел совещание — подготовка военных и безопасность учебных центров
Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду, 3 сентября, провел совещание по вопросам подготовки в армии. В частности, обсудили базовую общевойсковую подготовку (БОВП) и меры безопасности в учебных центрах.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Совещание по вопросам подготовки в ВСУ

Сырский отметил, что в условиях, когда оккупанты давят численностью, качество подготовки украинских воинов — один из решающих факторов. По его словам, лучшая обученность — спасает жизни и укрепляет защиту всей страны.

Нарада з питань підготовки у ЗСУ
Совещание по вопросам подготовки в ВСУ. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий отметил, что сейчас курс БОВП длится не менее 51 дня и проводится по шестому изданию программы, учитывающей тактические и технологические вызовы современной войны. При этом органы военного управления имеют право продлевать этот срок при необходимости.

"Основной же темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак противника. Были доклады о возведении защитных сооружений, а также состояние обеспечения учебных центров средствами ПВО, наблюдения и противовоздушного прикрытия", — рассказал Сырский.

Нарада Олександра Сирського
Совещание. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

По его словам, в течение лета был выполнен значительный объем работ. Он сообщил, что строятся подземные сооружения для проживания воинов, которые учатся, а на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и тому подобное.

Кроме того, в некоторых центрах уже весь личный состав постоянно живет в укрытиях.

Нарада, яку провів Сирський
Совещание, которое провел Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Сырский поблагодарил военнослужащих и подразделения за плодотворную работу на этом направлении.

"В то же время работы остается еще немало. По итогам совещания поставил задачу для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки", — добавил главнокомандующий ВСУ.

null
Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский назвал потери российских оккупантов в живой силе за август. По его словам, ВСУ приближают победу.

А 31 августа украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклад Сырского об актуальной ситуации на фронте.

ВСУ Украина безопасность Александр Сырский военная подготовка БОВП
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
