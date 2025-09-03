Відео
БЗВП та безпека в навчальних центрах — Сирський провів нараду

БЗВП та безпека в навчальних центрах — Сирський провів нараду

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 12:59
Сирський провів нараду — підготовка військових та безпека навчальних центрів
Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу, 3 вересня, провів нараду з питань підготовки у війську. Зокрема, обговорили базову загальновійськову підготовку (БЗВП) та заходи безпеки в навчальних центрах.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Нарада з питань підготовки у ЗСУ

Сирський зауважив, що в умовах, коли окупанти тиснуть чисельністю, якість підготовки українських воїнів — один із вирішальних факторів. За його словами, краща навченість — рятує життя та зміцнює захист всієї країни.

Нарада з питань підготовки у ЗСУ
Нарада з питань підготовки у ЗСУ. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач зазначив, що наразі курс БЗВП триває щонайменше 51 день та проводиться за шостим виданням програми, що враховує тактичні та технологічні виклики сучасної війни. При цьому органи військового управління мають право продовжувати цей термін за потреби.

"Основною ж темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак противника. Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами ППО, спостереження та протиповітряного прикриття", — розповів Сирський.

Нарада Олександра Сирського
Нарада. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

За його словами, протягом літа було виконано значний обсяг робіт. Він повідомив, що будуються підземні споруди для проживання воїнів, які навчаються, а на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо. 

Крім того, у деяких центрах вже весь особовий склад постійно живе в укриттях.

Нарада, яку провів Сирський
Нарада, яку провів Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Сирський подякував військовослужбовцям та підрозділам за плідну роботу на цьому напрямку.

"Водночас роботи залишається ще чимало. За підсумками наради поставив завдання для вирішення проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни", — додав головнокомандувач ЗСУ.

null
Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський назвав втрати російських окупантів у живій силі за серпень. За його словами, ЗСУ наближають перемогу.

А 31 серпня український лідер Володимир Зеленський заслухав доповідь Сирського про актуальну ситуацію на фронті.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
