Обвинувачений у вбивстві підлітка у фунікулері отримав вирок
Кабмін ухвалив правила передачі навчальної зброї — що відомо

Кабмін ухвалив правила передачі навчальної зброї — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 14:55
Кабмін затвердив передачу навчальної зброї до центрів та шкіл
Засідання Кабміну. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою змінив Порядок вилучення і передачі військового майна ЗСУ. Уряд створив правила передачі навчальної зброї до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та осередків викладання предмета "Захист України".

Про це повідомила пресслужба Міноборони у понеділок, 22 вересня.

Читайте також:

Передача навчальної зброї

Відомо, що проєкт постанови розробило Міноборони, аби забезпечити якісне проведення заходів підготовки українців до нацспротиву відповідно до типових програм.

Зокрема, зміни надають правове підґрунтя для передачі навчальної зброї до освітніх закладів для організації курсів із предмета "Захист України".

Головне з постанови: 

  • врегульовано процедуру відчуження та передачі навчальної зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та комунальних закладів освіти;
  • забезпечується формування і поповнення матеріально-технічної бази Центрів підготовки та осередків викладання предмета "Захист України", необхідної для якісної організації навчального процесу.

У Міноборони пояснили, що постанова сприятиме покращенню якості підготовки та створенню належно матеріально-технічної бази.

Нагадаємо, юрист Владислав Дерій розповів, що базова військова підготовка стосується лише певної категорії громадян.

Раніше у Міноборони пояснили, що означає відмітка "ВОС-999" у застосунку "Резерв+".

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
