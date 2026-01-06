Израиль впервые запускает серийную лазерную ПВО Iron Beam — что это значит для войны

Лазерная система ПВО Iron Beam. Фото: коллаж Новини.LIVE

Израиль официально переходит к серийному развертыванию лазерной системы противовоздушной обороны Iron Beam, что может существенно изменить подход к борьбе с массовыми атаками дронов и ракет. В конце 2025 года комплекс стал полноценной частью многослойной системы ПВО страны и заступил на боевое дежурство вместе с уже имеющимися ракетными элементами обороны.

Об этом говорится в авторской колонке эксперта по противодействию БПЛА и обороне воздушного пространства, полковника ВВС Израиля (в резерве) Авива Бар Зохара.

В Министерстве обороны Израиля подтвердили завершение разработки высокомощной версии Iron Beam и ее готовность к оперативному использованию.

Первый боевой комплекс уже передали военным, интегрировав его в общую систему защиты воздушного пространства. Новый ярус ПВО предназначен для поражения беспилотников, ракет малой дальности, артиллерийских снарядов и минометных мин на дистанции до 10 километров.

Появление лазерной ПВО стало ответом на изменение характера угроз. Массовое применение дешевых дронов и ракет заставляет пересматривать экономику перехвата, ведь использование дорогих ракет-перехватчиков в таких условиях создает серьезную нагрузку на оборонные бюджеты.

"Перехватчик Tamir для Iron Dome стоит десятки тысяч долларов за единицу, а в отдельных оценках сумма доходит до около ста тысяч. Для комплексов класса Patriot цена современных интерцепторов считается уже миллионами долларов за одну ракету. Против ограниченного количества дорогостоящих целей такая арифметика работает. Против сотен дешевых дронов и крылатых ракет ежедневно она разрушается", - сообщил эксперт.

В Израиле отмечают, что Iron Beam не заменяет полностью ракетные системы, а лишь дополняет их. Ракетные комплексы остаются ключевыми для перехвата скоростных и дальних целей, тогда как лазерный компонент берет на себя значительную часть массовых атак с дешевых платформ. Такой подход позволяет снизить затраты и повысить устойчивость обороны в условиях затяжного конфликта.

Вместе с преимуществами лазерные системы имеют и ограничения. Их эффективность зависит от погодных условий, состояния атмосферы и стабильности энергетической инфраструктуры. Кроме того, для точного поражения целей необходима плотная сеть сенсоров и высокий уровень интеграции систем управления. Именно поэтому лазерная ПВО рассматривается как часть комплексной архитектуры, а не универсальное решение.

На фоне запуска Iron Beam активизируется и глобальная гонка энергетической обороны. Подобные разработки ведутся в США и Европе, однако пока именно Израиль первым довел высокоэнергетическую лазерную систему до уровня серийного боевого применения.

Почему запуск лазерного оружия в Израиле является важным сигналом для Украины

Для Украины этот опыт приобретает особое значение. Страна ежедневно сталкивается с массированными ударами дронов и ракет по энергетической и гражданской инфраструктуре, а использование дорогих перехватчиков против дешевых целей становится частью войны на истощение.

Эксперт отметил, что израильская модель демонстрирует возможное направление развития ПВО в условиях длительного конфликта с акцентом не только на техническую эффективность, но и на экономическую устойчивость обороны.

