Ізраїль вперше запускає серійну лазерну ППО Iron Beam — що це значить для війни

Лазерна система ПВО Iron Beam. Фото: колаж Новини.LIVE

Ізраїль офіційно переходить до серійного розгортання лазерної системи протиповітряної оборони Iron Beam, що може суттєво змінити підхід до боротьби з масовими атаками дронів і ракет. Наприкінці 2025 року комплекс став повноцінною частиною багатошарової системи ППО країни та заступив на бойове чергування разом із вже наявними ракетними елементами оборони.

Про це йдеться в авторській колонці експерта з протидії БПЛА та оборони повітряного простору, полковника ВПС Ізраїлю (у резерві) Авіва Бар Зохара.

Чому лазерна зброя для ППО-систем — це надважливий прорив

У Міністерстві оборони Ізраїлю підтвердили завершення розробки високопотужної версії Iron Beam і її готовність до оперативного використання.

Перший бойовий комплекс уже передали військовим, інтегрувавши його в загальну систему захисту повітряного простору. Новий ярус ППО призначений для ураження безпілотників, ракет малої дальності, артилерійських снарядів і мінометних мін на дистанції до 10 кілометрів.

Поява лазерної ППО стала відповіддю на зміну характеру загроз. Масове застосування дешевих дронів і ракет змушує переглядати економіку перехоплення, адже використання дорогих ракет-перехоплювачів у таких умовах створює серйозне навантаження на оборонні бюджети.

"Перехоплювач Tamir для Iron Dome коштує десятки тисяч доларів за одиницю, а в окремих оцінках сума доходить до близько ста тисяч. Для комплексів класу Patriot ціна сучасних інтерцепторів рахується вже мільйонами доларів за одну ракету. Проти обмеженої кількості високовартісних цілей така арифметика працює. Проти сотень дешевих дронів і крилатих ракет щодня вона руйнується", — повідомив експерт.

В Ізраїлі зазначають, що Iron Beam не замінює повністю ракетні системи, а лише доповнює їх. Ракетні комплекси залишаються ключовими для перехоплення швидкісних і дальніх цілей, тоді як лазерний компонент бере на себе значну частину масових атак із дешевих платформ. Такий підхід дозволяє знизити витрати й підвищити стійкість оборони в умовах затяжного конфлікту.

Разом із перевагами лазерні системи мають і обмеження. Їхня ефективність залежить від погодних умов, стану атмосфери та стабільності енергетичної інфраструктури. Крім того, для точного ураження цілей необхідна щільна мережа сенсорів і високий рівень інтеграції систем управління. Саме тому лазерна ППО розглядається як частина комплексної архітектури, а не універсальне рішення.

На тлі запуску Iron Beam активізується і глобальна гонка енергетичної оборони. Подібні розробки ведуться у США та Європі, однак наразі саме Ізраїль першим довів високоенергетичну лазерну систему до рівня серійного бойового застосування.

Чому запуск лазерної зброї в Ізраїлі є важливим сигналом для України

Для України цей досвід набуває особливого значення. Країна щодня стикається з масованими ударами дронів і ракет по енергетичній та цивільній інфраструктурі, а використання дорогих перехоплювачів проти дешевих цілей стає частиною війни на виснаження.

Експерт зауважив, що ізраїльська модель демонструє можливий напрям розвитку ППО в умовах тривалого конфлікту з акцентом не лише на технічну ефективність, а й на економічну стійкість оборони.

