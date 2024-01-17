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Юрист рассказал об основных льготах, которые может получить участник боевых действий

17 января 2024 15:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Юрист рассказал об основных льготах, которые может получить участник боевых действий
Украинские военные. Фото: Detector Media
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Удостоверение и статус участника боевых действий предусматривают ряд льгот для военных, защищающих Украину с оружием в руках. В частности, бойцы, бывавшие в боях, могут получить бесплатное лечение, медицинские средства и имеют право на существенную скидку на оплату коммунальных услуг.

Какие льготы могут получить военные, получившие статус участника боевых действий, объяснил юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

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Льготы для участников боевых действий

Статус участника боевых действий подтверждает, что воин выполнял боевые задания на фронте.

Получив такой статус и удостоверение УБД, военный имеет право на разные льготы от государства. К примеру, для защитников есть следующие льготы:

  • возможность бесплатно получать лекарственные средства и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;
  • бесплатно проходить лечение в санаториях или получать компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;
  • получить 75% скидку оплаты за коммунальные услуги;
  • пользоваться 75% скидкой на коммунальные услуги: газ, электроэнергию и другие.

Также есть возможность бесплатно пользоваться проездом по всем видам городского, межобластного транспорта.

Кроме того, участники боевых действий, получившие ранения, контузию или увечье при участии в боевых действиях или военной службе, обеспечиваются жилой площадью.

Юрист также добавил, что получение льгот возможно после того, как военный получит статус УБД и соответствующее удостоверение.

Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабной войны в Украине многие защитники и защитницы присоединились к рядам ВСУ защищать наше государство от оккупанта. На фронте украинские воины ежеминутно рискуют жизнью, чтобы мы могли жить в свободной стране. Государство пытается поддерживать и помогать участникам боевых действий (УБД) и членам их семей.

Напомним, что участники боевых действий имеют право на ряд льгот, способствующих облегчению их жизни. Эти льготы также распространяются на супругу УБД и других членов семьи.

война
Украина
армия
льготы
УБД

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