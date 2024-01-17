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Юрист розповів про основні пільги, які може отримати учасник бойових дій

17 січня 2024 15:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Юрист розповів про основні пільги, які може отримати учасник бойових дій
Українські військові. Фото: Detector Media
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Посвідчення і статус учасника бойових дій передбачають низку пільг для військових, які захищають Україну зіз броєю в руках. Зокрема, бійці, які бували у боях, можуть отримати безкоштовне лікування, медичні засоби та мають право на суттєву знижку на оплату комунальних послуг.

Які пільги можуть отримати військові, які отримали статус учасника бойових дій, пояснив юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

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Пільги для учасників бойових дій

Статус учасника бойових дій є підтвердженням того, що воїн виконував бойові завдання на фронті.

Отримавши такий статус і посвідчення УБД, військовий має право на різні пільги від держави. Наприклад, для захисників є наступні пільги:

  • можливість безкоштовно отримувати лікарські засоби і вироби медичного призначення за рецептами лікарів;
  • безкоштовно проходити лікування в санаторіях або отримувати компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
  • отримати 75% знижку оплати за комунальні послуги;
  • користуватись 75% знижкою на комунальні послуги: газ, електроенергію та інші.

Також є можливість безкоштовно користуватися проїздом в усіх видах міського, міжобласного транспорту.

Крім того, учасники бойових дій, які отримали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи на військовій службі, забезпечуються житловою площею.

Юрист також додав, що отримання пільг можливе після того, як військовий отримає статус УБД і відповідне посвідчення.

Раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабної війни в Україні багато захисників та захисниць долучились до лав ЗСУ боронити нашу державу від окупанта. На фронті українські воїни щохвилини ризикують життям, щоб ми мали змогу жити у вільній країні. Натомість держава намагається підтримувати та допомагати учасникам бойових дій (УБД) та членам їхніх сімей.

Нагадаємо, що учасники бойових дій мають право на ряд пільг, які сприяють полегшенню їхнього життя. Ці пільги також поширюються на дружину УБД та інших його членів сім'ї.

війна
Україна
армія
пільги
УБД

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