Юрист рассказал, что изменилось в процедуре бронирования

Военнообязан в Звягельском ТЦК. Фото иллюстративное: Facebook/Звягельский районный ТЦК и СП

Кабинет Министров Украины 5 июня принял постановление №650, которое изменило процедуру бронирования военнообязанных. В частности, правительство разрешило бронировать работников через портал Действие.

Об этом рассказали юрист Ростислав Соботник и генерал-майор и специальный советник юридической фирмы MORIS по военному праву Артем Лучников комментарии для NV в среду, 12 июня.

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Как отметил адвокат Ростислав Соботник, было несколько промежуточных версий постановления, где обсуждалась возможность бронирования даже для священнослужителей, однако эта норма не была включена в окончательную версию.

Основные нововведения правительства

Срок бронирования военнообязанных увеличен с 6 до 12 месяцев с возможностью дальнейшего продления.

Военнообязанных можно бронировать через портал Действие.

Военнообязанные, включая руководителей и их заместителей, конечных бенефициарных владельцев предприятий, не являющихся их работниками, и членов наблюдательных советов (в определенных случаях), могут быть забронированы независимо от воинского звания, возраста и специальности.

Уточнено, что предприятия должны подавать документы на бронирование в центральный орган исполнительной власти или соответствующую госадминистрацию/военную администрацию, который определяет предприятия как критически важные для экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

ТЦК и СП, где военнообязанный состоит на учете, должны вносить данные о бронировании в Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов ("Оберіг") в течение 5 рабочих дней на основании решения о резервировании.

Кто теперь может получить бронирование

Бронированию подлежат все военнообязанные работники на предприятии, а также конечные бенефициарные собственники, не являющиеся работниками.

Члены наблюдательных советов хозяйствующих субъектов со стратегическим значением для экономики и безопасности государства, стоимость активов которых или годовой доход превышает 200 млн грн, а также особо важных для экономики предприятий с активами более 2 млрд грн или годовым доходом более 1,5 млрд грн;

Лица, занимающие должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий при условии, что они выполняют не менее 50% нормы рабочего времени за последние 3 месяца.

Количество зарезервированных работников не должно превышать 50% от общего количества военнообязанных работников предприятия по состоянию на 18 мая. В случае увеличения количества военнообязанных работников учитывается дата представления списков, в том числе для предприятий, созданных после 18 мая.

Какие предприятия являются "критически важными"

Компании, которые считаются критически необходимыми и могут предоставлять военнообязанным лицам бронирование, включают:

Организации, обеспечивающие потребности Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

Организации, поддерживающие экономическую стабильность и жизненные потребности граждан во время кризиса.

Для получения статуса критически важного предприятия компания должна удовлетворять по крайней мере три из следующих условий, установленных правительством:

Общее количество налогов и взносов, уплаченных в государственный и местные бюджеты (без учета таможенных платежей), а также взносы на социальное страхование за последний налоговый год должны превышать 1,5 миллиона евро;

Доходы в иностранной валюте за последний налоговый год должны быть больше 32 миллионов евро;

Компания имеет стратегическое значение для государственной экономики и безопасности;

Компания играет важную роль в своей области или удовлетворении потребностей местного сообщества;

Не должно быть задолженности по вкладам на социальное страхование;

Средняя заработная плата работников должна быть не ниже средней зарплаты в регионе за четвертый квартал 2021 года;

Компания должна быть резидентом "Дія Сіті".

Компании, отвечающие трем или более критериям, должны подать соответствующие документы в соответствующее министерство или областную государственную администрацию, которые определяют их как критически важные для экономики.

По словам юриста Ростислава Соботника, чаще всего статус критически важных получают из-за отсутствия задолженности по уплате ЕСВ, важности для региона или соответствия критериям министерства, а также из-за уплаты налогов свыше 1,5 миллиона евро. IT-компании обычно отвечают критерию резидентства Дейя Сити.

Юристы считают, что отсутствие долгов по единому социальному вкладу (ЕСВ) должно быть не просто одним из условий для предоставления отсрочки от мобилизации, а обязательным условием для этого, вместе с представлением налоговой отчетности, чтобы получить статус критически важного предприятия.

В перечень критически важных предприятий также входят:

Специализированные агентства ООН, иностранные дипломатические миссии в Украине и представительства международных организаций;

Офисы донорских организаций, участники проект международной технической помощи и проект, связанных с критической инфраструктурой, осуществляемых на основе международных соглашений, ратифицированных Верховной Радой;

Исследовательские службы Верховной Рады, а также предприятия и организации, находящиеся под управлением государственных органов, отвечающих за государственное имущество и обеспечивающих деятельность Президента, Рады и Кабинета Министров;

Предприятия протезно-ортопедической отрасли, которые определило Министерство социальной политики как критически важные для экономики, непосредственно занимающиеся протезированием и ортезированием.

Кого из работников забронируют

Определение того, кого из работников нужно забронировать, входит в компетенцию руководства предприятия. Руководитель имеет право решать, какие сотрудники важны для непрерывной работы организации.

Руководитель также отвечает за внесение военнообязанных работников в соответствующие списки и проверку точности их данных в военно-учетных документах.

Относительно вопроса о возможности забронировать всех работников, то предприятия имеют право бронировать только до 50% военнообязанных. Однако существуют исключения для определенных категорий предприятий, в частности:

Предприятия топливно-энергетического комплекса и их подрядные организации, обеспечивающие бесперебойную работу энергетической и газотранспортной системы Украины.

Организации, обслуживающие системы жизнеобеспечения, включая строительство, ремонт и обслуживание энергетических установок и сетей.

Технические работники, входящие в состав аварийно-восстановительных бригад, обеспечивающих работу электронных коммуникационных сетей.

Предприятия, выполняющие работы по строительству фортификационных сооружений.

Специализированные учреждения ООН, дипломатические учреждения и представительства международных организаций.

Представительства донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Общества Красного Креста Украины и другие неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты.

Учреждения и организации, включающие национальные спортивные команды.

Эти категории предприятий могут бронировать более 50% своих военнообязанных работников, поскольку их деятельность критически важна для страны.

Как будет проходить процесс бронирования

Критически важные компании, желающие забронировать своих сотрудников, должны прислать перечень лиц в центральный орган исполнительной власти, Национальный банк или соответствующую областную или городскую администрацию, которая признала предприятие имеющим критическое значение. Этот список подается в электронной форме через портал "Дія" или в бумажной форме.

В пояснении к списку должно быть указано:

дату и номер решения о признании предприятия критически важным;

соответствие данных о военнообязанных с их военными документами, а также проверку этих данных.

Если есть сомнения относительно достоверности информации или соответствия данных, орган, признавший предприятие критически важным, может запросить дополнительные документы для подтверждения.

Далее соответствующий орган проверяет полноту списка и наличие обоснования, соответствие количества военнообязанных, которые могут быть забронированы, и отправляет список в Министерство обороны (СБУ, Службу внешней разведки, разведывательный орган Минобороны) для согласования в течение 5 рабочих дней.

Списки, представленные на бумаге или электронно (кроме поданных через "Дію"), проверяются на полноту и наличие обоснований в течение 10 рабочих дней. После этого ведомство направляет согласованные списки в Министерство экономики. Министерство экономики принимает решение об отсрочке в течение 5 рабочих дней после проверки списков и обоснований.

Неправильная информация в решении Министерства экономики может стать причиной отказа во внесении военнообязанного в специальный военный учет.

Для оформления отсрочки Министерство экономики отправляет решение об отсрочке в органы государственной власти, другие государственные органы, подавшие списки, а также в Министерство обороны (СБУ, Службы внешней разведки, разведывательный орган Минобороны). Соответствующее ведомство должно сообщить об этом решении ТЦК (Центральное управление и/или региональные органы СБУ, подразделение Службы внешней разведки или подразделение разведывательного органа Минобороны) в течение трех дней.

После этого орган государственной власти или предприятие выдает военнообязанному выписку из решения. Выписка, подписанная руководителем и скрепленная печатью (если такая есть), является документом, подтверждающим отсрочку.

Орган или предприятие должны в течение пяти дней после выдачи выписки уведомить ТЦК, где военнообязанный состоит на учете, об отсрочке. ТЦК должен внести военнообязанного в специальный военный учет и зарегистрировать отсрочку в реестре "Оберіг" в течение 5 рабочих дней.

Юристы подчеркивают, что если лицо мобилизовано для оформления отсрочки, оно должно служить. Руководитель отвечает за своевременное оформление отсрочки. Что касается улучшения процесса, то юрист Соботник предлагает исключить Министерство обороны из процедуры, поскольку оно лишь утверждает списки, которые уже проверены другими органами.

Соботник также отмечает, что проблему можно решить через электронное бронирование в Действии, что позволит онлайн проверку и взаимодействие всех реестров.

Отмена отсрочки

Согласно регулятивному документу, причины отмены отсрочки от призыва включают:

Истечение установленного срока действия отсрочки;

Завершение предприятием работ или услуг, важных для нужд армии и других военных образований;

утрату предприятием статуса "критически важного";

Ликвидацию государственного органа, органа местного самоуправления или самого предприятия;

Увольнение лица, имеющего военную обязанность, за исключением случаев перевода на другую должность в рамках того же органа или предприятия;

Временная приостановка трудового договора с лицом, имеющим военную обязанность;

На основании обоснованного заявления руководства органа или предприятия;

Предоставление отсрочки по другим законным причинам;

Прекращение действия соглашения (контракта) или истечение срока назначения для работников международных организаций, где Украина является членом, участником или наблюдателем.

Напомним, в Министерстве обороны Украины поделились успешными результатами рекрутинга. Там заявили, что соотношение добровольцев и мобилизованных, пришедших в армию, составляет один к трем.

Ранее мы писали, что 18 июня в приложении "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ . Это новшество позволит гражданам Украины легко подтвердить обновление своих данных.

Также мы сообщали, что в Верховной Раде Украины в среду, 12 июня, зарегистрировали законопроект об "экономическом бронировании". В нем предлагают предоставить возможность на бронирование, в том числе и ФЛПам.