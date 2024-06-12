Рекрутинг у ЗСУ — у Міноборони повідомили про успіх

Пункт рекрутингу ЗСУ. Фото: Укрзалізниця

У Міністерстві оборони України поділилися успішними результатами рекрутингу. Там заявили, що співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає один до трьох.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова під час конференції "‎Міноборони і партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики" у середу, 12 червня.

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"Впроваджуються системні зміни в Силах оборони, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів — їх уже 22. Цього тижня плануємо відкрити ще три. Результати вражають", — зазначила Калмикова.

За її словами, станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає один до трьох. Вона наголосила, що в країни залишається потенціал захищатися.

Калмикова каже, що підвищення ефективності цих процесів вдалося досягти, зокрема, завдяки і цифровізація розвитку ЗСУ.

У Міноборони зазначили, що застосунком "Резерв+" вже скористалися 1,4 млн українців.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили про створення застосунку для військових. Там наголосили, що цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над російськими окупантами 10:1.

Також рекрутинг добровольців може бути значно перспективнішим, ніж мобілізація. Над цим зараз працюють Генеральний штаб та Міністерство оборони.