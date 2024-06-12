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Минобороны поделилось успешными результатами рекрутинга

12 июня 2024 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Рекрутинг в ВСУ — в Минобороны сообщили об успехе
Пункт рекрутинга ВСУ. Фото: Укрзализныця
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Министерстве обороны Украины поделились успешными результатами рекрутинга. Там заявили, что соотношение добровольцев и мобилизованных, пришедших в армию, составляет один к трем.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова во время конференции "Минобороны и партнерство с общественностью: сотрудничество, достижения, вызовы" в среду, 12 июня.

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"Внедряются системные изменения в Силах обороны, создается новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров — их уже 22. На этой неделе планируем открыть еще три. Результаты впечатляют", — отметила Калмыкова.

По ее словам, по состоянию на май соотношение пришедших в армию добровольцев и мобилизованных составляет один к трем. Она подчеркнула, что у страны остается потенциал защищаться.

Калмыкова говорит, что повышения эффективности этих процессов удалось достичь, в частности, благодаря и цифровизации развития ВСУ.

В Минобороны отметили, что приложением "Резерв+" уже воспользовалось 1,4 млн украинцев.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили о создании приложения для военных. Там подчеркнули, что цифровизация армии может помочь Украине добиться технологического преимущества над российскими оккупантами 10:1.

Также рекрутинг добровольцев может быть более перспективным, чем мобилизация. Над этим сейчас работают Генеральный штаб и Министерство обороны.

Украина
Минобороны
мобилизация
украинцы
Рекрутинг
война

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