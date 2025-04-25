Почему США нельзя признавать оккупацию Крыма — историк Берендеев ответил

Историк объяснил, почему нельзя США признавать оккупацию Крыма
Историк Сергей Берендеев объяснил, почему Соединенным Штатам Америки нельзя признавать оккупацию Крыма. По его словам, это станет открытым приглашением для других диктатур.
Об этом Сергей Берендеев сказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 25 апреля.
Временно оккупированный Крым
Берендеев заявил, что международное право больше не работает как прежде. Сейчас трибуналы молчат, а преступники чувствуют себя безнаказанными. Вследствие этого все идет к большому мировому конфликту.
"Если США признают оккупацию Крыма — это развяжет руки Ирану, Северной Корее, всем", — подчеркнул историк.
По его словам, Украине нечего бояться, поскольку мы в войне с 2014 года. Он отметил, что при всех обстоятельствах граждане живут, ведь адаптировались.
Берендеев считает, что Украине стоит смотреть не в сторону НАТО, а формировать новую коалицию безопасности — со Скандинавией, Балтией и Польшей.
Напомним, лидер США Дональд Трамп считает, что Украине будет сложно вернуть Крым под свой контроль.
Кроме того, госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что от Украины не требовали отказаться от Крыма.
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