Почему США нельзя признавать оккупацию Крыма — историк Берендеев ответил

Временно оккупированный Крым. Фото: росСМИ

Историк Сергей Берендеев объяснил, почему Соединенным Штатам Америки нельзя признавать оккупацию Крыма. По его словам, это станет открытым приглашением для других диктатур.

Об этом Сергей Берендеев сказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 25 апреля.

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Временно оккупированный Крым

Берендеев заявил, что международное право больше не работает как прежде. Сейчас трибуналы молчат, а преступники чувствуют себя безнаказанными. Вследствие этого все идет к большому мировому конфликту.

"Если США признают оккупацию Крыма — это развяжет руки Ирану, Северной Корее, всем", — подчеркнул историк.

По его словам, Украине нечего бояться, поскольку мы в войне с 2014 года. Он отметил, что при всех обстоятельствах граждане живут, ведь адаптировались.

Берендеев считает, что Украине стоит смотреть не в сторону НАТО, а формировать новую коалицию безопасности — со Скандинавией, Балтией и Польшей.

Напомним, лидер США Дональд Трамп считает, что Украине будет сложно вернуть Крым под свой контроль.

Кроме того, госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что от Украины не требовали отказаться от Крыма.