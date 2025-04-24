Чи поверне Україна Крим — Трамп наполягає на територіальних поступках

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні "буде дуже важко" повернути Крим з окупації РФ. Однак, він вважає, що це не завадить переговорному процесу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Що думає Трамп про окуповані території України

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії у Білому домі, журналісти запитали в Дональда Трампа, чи згоден він з тим, що Україна має віддати частину території Росії для досягнення миру.

На це запитання Трамп відповів так: "Ну, це залежить від того, яка територія... ми зробимо все можливе, працюючи з Україною... але вони втратили багато території".

Також він згадав про Крим. За його словами, півострів було окуповано, коли президентом США був Барак Обама і ця подія "не має нічого спільного" з Трампом.

Нагадаємо, Дональд Трамп також заявив, що є досить хороші зрушення для завершення війни в Україні. Він хоче зробити це якнайшвидше.

Крім того, він запевнив, що США чинить великий тиск на Росію задля закінчення війни.