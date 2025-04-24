Вернет ли Украина Крым — Трамп настаивает на территориальных уступках

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине "будет очень трудно" вернуть Крым из оккупации РФ. Однако, он считает, что это не помешает переговорному процессу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском".

Реклама

Читайте также:

Что думает Трамп об оккупированных территориях Украины

Во время встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме, журналисты спросили у Дональда Трампа, согласен ли он с тем, что Украина должна отдать часть территории России для достижения мира.

На этот вопрос Трамп ответил так: "Ну, это зависит от того, какая территория... мы сделаем все возможное, работая с Украиной... но они потеряли много территории".

Также он упомянул о Крыме. По его словам, полуостров был оккупирован, когда президентом США был Барак Обама и это событие "не имеет ничего общего" с Трампом.

Напомним, Дональд Трамп также заявил, что есть достаточно хорошие сдвиги для завершения войны в Украине. Он хочет сделать это как можно быстрее.

Кроме того, он заверил, что США оказывает большое давление на Россию для окончания войны.