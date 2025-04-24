Вернет ли Украина Крым — Трамп настаивает на территориальных уступках

Украине будет трудно вернуть Крым — заявление Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине "будет очень трудно" вернуть Крым из оккупации РФ. Однако, он считает, что это не помешает переговорному процессу.
Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском".
Что думает Трамп об оккупированных территориях Украины
Во время встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме, журналисты спросили у Дональда Трампа, согласен ли он с тем, что Украина должна отдать часть территории России для достижения мира.
На этот вопрос Трамп ответил так: "Ну, это зависит от того, какая территория... мы сделаем все возможное, работая с Украиной... но они потеряли много территории".
Также он упомянул о Крыме. По его словам, полуостров был оккупирован, когда президентом США был Барак Обама и это событие "не имеет ничего общего" с Трампом.
Напомним, Дональд Трамп также заявил, что есть достаточно хорошие сдвиги для завершения войны в Украине. Он хочет сделать это как можно быстрее.
Кроме того, он заверил, что США оказывает большое давление на Россию для окончания войны.
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