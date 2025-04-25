Чому США не можна визнавати окупацію Криму — історик Берендєєв відповів

Тимчасово окупований Крим. Фото: росЗМІ

Історик Сергій Берендєєв пояснив, чому Сполученим Штатам Америки не можна визнавати окупацію Криму. За його словами, це стане відкритим запрошенням для інших диктатур.

Про це Сергій Берендєєв сказав в ефірі Вечір.LIVE у пʼятницю, 25 квітня.

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Тимчасово окупований Крим

Берендєєв заявив, що міжнародне право більше не працює як колись. Наразі трибунали мовчать, а злочинці почуваються безкарними. Внаслідок цього все йде до великого світового конфлікту.

"Якщо США визнають окупацію Криму — це розвʼяже руки Ірану, Північній Кореї, всім", — наголосив історик.

За його словами, Україні немає чого боятися, оскільки ми у війні з 2014 року. Він зазначив, що при всіх обставинах громадяни живуть, адже адаптувалися.

Берендєєв вважає, що Україні варто дивитися не в бік НАТО, а формувати нову коаліцію безпеки — зі Скандинавією, Балтією та Польщею.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп вважає, що Україні буде складно повернути Крим під свій контроль.

Крім того, держсекретар Штатів Марко Рубіо заявив, що від України не вимагали відмовитися від Криму.