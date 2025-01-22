В Украинском доме считают, что Украина является перспективным рынком инвестирования, в том числе в военной отрасли

Украинский дрон на вооружении ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Украина имеет прекрасные возможности привлекать инвестиции для развития государства, особенно в сегменте Mil-tech (военные технологии). В частности, проект Украинского дома на форуме в Давосе и заключается в привлечении инвестиций.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новинам.LIVE заявила член правления фонда Виктора Пинчука Светлана Гриценко.

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Что важно продемонстрировать инвестору

По ее словам, главным аспектом сейчас является то, чтобы продемонстрировать потенциальным инвесторам, что Украина — это не только сегмент благотворительности, но и перспективный рынок инвестирования.

"Мы должны показать, что нам есть что предложить миру. Это и наши знания и достижения в мил-тек, или ведение военного дела. Этим мы можем делиться с другими странами", — отметила Гриценко.

По ее мнению, надо акцентировать на том, что в Украину не обязательно инвестировать уже после победы, когда будет восстановление. Уже сегодня есть много примеров развития нашего бизнеса, инвестиционных проектов.

"Мы можем быть постоянным, системным и эффективным партнером для многих развитых стран", — заявила Светлана Гриценко.

Она отметила, что в этом году Украина представит в Давосе несколько параллельных выставок, в частности проект Украинского дома, основная цель которого — привлечь инвестиции.

Ранее мы сообщали, что на форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор РФ Путин понимает только язык силы, поэтому с ним нельзя говорить на равных.

Также в Давосе Владимир Зеленский сделал ряд заявлений. Они касались войны в Украине, позиции Европы, развития совместных проектов и не только.