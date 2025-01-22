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Інвестувати в Україну вже зараз — фонд Пінчука назвав напрямки

22 січня 2025 04:11
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В Українському домі вважають, що Україна є перспективним ринком інвестування, в тому числі у військовій галузі
Український дрон на озброєнні ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Україна має чудові можливості залучати інвестиції для розбудови держави, особливо в сегменті Mil-tech (військові технології). Зокрема проєкт Українського дому на форумі в Давосі й полягає в залучанні інвестицій.

Про це в ексклюзивному коментарі Новинам.LIVE заявила  членкиня правління фонду Віктора Пінчука Світлана Гриценко.

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За її словами, головним аспектом зараз є те, щоб продемонструвати потенційним інвесторам, що Україна — це не тільки сегмент благодійності, а й перспективний ринок інвестування.

"Ми повинні показати, що нам є що запропонувати світові. Це й наші знання і досягнення в міл-тек, чи ведення військової справи. Цим ми можемо ділитися з іншими країнами", — зазначила Гриценко.

На її думку, треба акцентувати на тому, що в Україну не обов'язково інвестувати вже після перемоги, коли буде відновлення. Вже сьогодні є багато прикладів розвитку нашого бізнесу, інвестиційних проєктів.

"Ми можемо бути сталим, системним і ефективним партнером для багатьох розвинених країн. У нас багато досвідчених військових і у Давосі є дівчата є хлопці, які приїхали само з однією метою — або їхня участь продемонструвала особливості нашого народу, тому що стійкість українського народу це є одна з великих переваг", — заявила Світлана Гриценко.

Вона зазначила, що цьогоріч Україна представить в Давосі кілька паралельних виставок, зокрема проєкт Українського дому, основна мета якого — залучити інвестиції.

Раніше ми повідомляли, що на форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що диктатор РФ Путін розуміє тільки мову сили, тому з ним не можна говорити на рівних.

Також в Давосі Володимир Зеленський зробив низку заяв. Вони стосувались війни в Україні, позиції Європи, розвитку спільних проєктів й не тільки.

зброя інвестиції Давос війна в Україні ВПК

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