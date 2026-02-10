В Украине негласно распустили Интернациональный легион — что известно

Бойцы Интернационального легиона. Фото: АР

В Украине распустили Интернациональный легион, а иностранных добровольцев решили перевести в штурмовые полки. Такое негласное решение вызвало шок среди военных.

Об этом сообщает издание Le Monde, передает Новини.LIVE во вторник, 10 февраля.

Что известно о роспуске Интернационального легиона

Как отмечает французское издание, бойцов Интернационального легиона Генштаб ВСУ решил "перебросить" в полки, которые выполняют самые опасные боевые задачи. Непублично о роспуске иностранного легиона, который был создан в феврале 2022 года, объявили в конце 2025-го.

Издание добавляет, что 2-й батальон смог обжаловать это решение. Он получил временную отсрочку до 15 февраля. Несмотря на это его бойцов уже перевели в 253-й штурмовой полк 129-й бригады теробороны.

О своем переводе легионеры узнали еще 1 ноября 2025 года. Им не предоставили объяснений и не предупредили заранее. В Le Monde отмечают, что после этого условия службы для иностранцев значительно ухудшились. Бойцы деморализованы из-за отсутствия тренировок, базовых коммуникаций и понятной перспективы. Военные Интернационального легиона опасаются попасть в подразделения, где командиры не владеют английским языком.

Ситуация для Le Monde прокомментировал начальник штаба 2-го батальона Андрей Спивак. Он отметил, что роспуск легиона — "потеря уникального ресурса". По словам военного, это была единственная структура в ВСУ с полностью двуязычным офицерским составом.

