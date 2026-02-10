Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Интернациональный легион в Украине негласно распустили, — СМИ

Интернациональный легион в Украине негласно распустили, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 14:29
В Украине негласно распустили Интернациональный легион — что известно
Бойцы Интернационального легиона. Фото: АР

В Украине распустили Интернациональный легион, а иностранных добровольцев решили перевести в штурмовые полки. Такое негласное решение вызвало шок среди военных.

Об этом сообщает издание Le Monde, передает Новини.LIVE во вторник, 10 февраля.

Реклама
Читайте также:

Что известно о роспуске Интернационального легиона

Как отмечает французское издание, бойцов Интернационального легиона Генштаб ВСУ решил "перебросить" в полки, которые выполняют самые опасные боевые задачи. Непублично о роспуске иностранного легиона, который был создан в феврале 2022 года, объявили в конце 2025-го.

Издание добавляет, что 2-й батальон смог обжаловать это решение. Он получил временную отсрочку до 15 февраля. Несмотря на это его бойцов уже перевели в 253-й штурмовой полк 129-й бригады теробороны.

О своем переводе легионеры узнали еще 1 ноября 2025 года. Им не предоставили объяснений и не предупредили заранее. В Le Monde отмечают, что после этого условия службы для иностранцев значительно ухудшились. Бойцы деморализованы из-за отсутствия тренировок, базовых коммуникаций и понятной перспективы. Военные Интернационального легиона опасаются попасть в подразделения, где командиры не владеют английским языком.

Ситуация для Le Monde прокомментировал начальник штаба 2-го батальона Андрей Спивак. Он отметил, что роспуск легиона — "потеря уникального ресурса". По словам военного, это была единственная структура в ВСУ с полностью двуязычным офицерским составом.

Напомним, ранее Александр Сырский заявил о начале второго этапа корпусной реформы. Главнокомандующий ВСУ объяснил, что изменится.

Также мы рассказывали о том, что в Украине могут принять отсрочку для тех, кто отслужил год по контракту "18-24". Документ уже подготовлен.

ВСУ армия военные Генштаб ВСУ война в Украине
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации