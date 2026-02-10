В Україні негласно розпустили Інтернаціональний легіон — що відомо

Бійці Інтернаціонального легіону. Фото: АР

В Україні розпустили Інтернаціональний легіон, а іноземних добровольців вирішили перевести до штурмових полків. Таке негласне рішення викликало шок серед військових.

Про це повідомляє видання Le Monde, передає Новини.LIVE у вівторок, 10 лютого.

Що відомо про розпуск Інтернаціонального легіону

Як зазначає французьке видання, бійців Інтернаціонального легіону Генштаб ЗСУ вирішив "перекинути" у полки, які виконують найнебезпечніші бойові завдання. Непублічно про розпуск іноземного легіону, що був створений у лютому 2022 року, оголосили наприкінці 2025-го.

Видання додає, що 2-й батальйон зміг оскаржити це рішення. Він отримав тимчасову відстрочку до 15 лютого. Попри це його бійців уже перевели до 253-го штурмового полку 129-ї бригади тероборони.

Про своє переведення легіонери дізналися ще 1 листопада 2025 року. Їм не надали пояснень та не попередили заздалегідь. В Le Monde наголошують, що після цього умови служби для іноземців значно погіршилися. Бійці деморалізовані через відсутність тренувань, базових комунікацій і зрозумілої перспективи. Військові Інтернаціонального легіону побоюються потрапити в підрозділи, де командири не володіють англійською мовою.

Ситуація для Le Monde прокоментував начальник штабу 2-го батальйону Андрій Співак. Він зауважив, що розпуск легіону — "втрата унікального ресурсу". За словами військового, це була єдина структура в ЗСУ з повністю двомовним офіцерським складом.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський заявив про початок другого етапу корпусної реформи. Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що зміниться.

Також ми розповідали про те, що в Україні можуть ухвалити відстрочку для тих, хто відслужив рік за контрактом "18–24". Документ вже підготовлений.