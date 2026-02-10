Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Інтернаціональний легіон в Україні негласно розпустили, — ЗМІ

Інтернаціональний легіон в Україні негласно розпустили, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 14:29
В Україні негласно розпустили Інтернаціональний легіон — що відомо
Бійці Інтернаціонального легіону. Фото: АР

В Україні розпустили Інтернаціональний легіон, а іноземних добровольців вирішили перевести до штурмових полків. Таке негласне рішення викликало шок серед військових.

Про це повідомляє видання Le Monde, передає Новини.LIVE у вівторок, 10 лютого.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про розпуск Інтернаціонального легіону

Як зазначає французьке видання, бійців Інтернаціонального легіону Генштаб ЗСУ вирішив "перекинути" у полки, які виконують найнебезпечніші бойові завдання. Непублічно про розпуск іноземного легіону, що був створений у лютому 2022 року, оголосили наприкінці 2025-го.

Видання додає, що 2-й батальйон зміг оскаржити це рішення. Він отримав тимчасову відстрочку до 15 лютого. Попри це його бійців уже перевели до 253-го штурмового полку 129-ї бригади тероборони.

Про своє переведення легіонери дізналися ще 1 листопада 2025 року. Їм не надали пояснень та не попередили заздалегідь. В Le Monde наголошують, що після цього умови служби для іноземців значно погіршилися. Бійці деморалізовані через відсутність тренувань, базових комунікацій і зрозумілої перспективи. Військові Інтернаціонального легіону побоюються потрапити в підрозділи, де командири не володіють англійською мовою.

Ситуація для Le Monde прокоментував начальник штабу 2-го батальйону Андрій Співак. Він зауважив, що розпуск легіону — "втрата унікального ресурсу". За словами військового, це була єдина структура в ЗСУ з повністю двомовним офіцерським складом.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський заявив про початок другого етапу корпусної реформи. Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що зміниться.

Також ми розповідали про те, що в Україні можуть ухвалити відстрочку для тих, хто відслужив рік за контрактом "18–24". Документ вже підготовлений.

ЗСУ армія військові Генштаб ЗСУ війна в Україні війна
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації