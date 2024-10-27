Участие КНДР в войне на стороне России – Ермак объяснил, как это влияет

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Северная Корея отправила в Россию своих солдат для участия в войне против Украины. Пока точная численность военных КНДР еще уточняется.

Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera.

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Ермак заявил, что сейчас ожидает более подробной информации о численности северокорейских военных, которых отправили в Россию, прежде чем называть конкретные цифры.

"Мы знаем, что они уже находятся на территории России и готовы участвовать в боевых действиях, это подтверждают наши союзники и об этом говорит Москва", — сказал он.

По словам руководителя ОП, они полностью изменяют политический сценарий и смысл войны. Он призывает страны, которые боятся эскалации, реагировать объединено: недостаточно закончить войну — надо предотвратить следующую агрессию.

В противном случае под риском окажутся и страны Балтии и балканские государства. Ермак подчеркнул, что если Украина не остановит вторжение, другие страны будут следующими.

Украина воюет против Северной Кореи

На вопрос журналиста, находится ли Украина технически в состоянии войны с Северной Кореей, он ответил, что де-факто КНДР участвует в этом конфликте.

"Де-юре официального объявления войны со стороны Пхеньяна не было, но они присоединились к военной агрессии против нашей страны, конфликту, который длится уже десять лет", — добавил Ермак.

Ранее Ермак отметил, что в Формулу мира возможна интеграция мирных инициатив Китая, Бразилии и других стран. Завершить работу планируется в начале ноября.

А издание The Washington Post написало, что Россия продолжает финансировать войну против Украины. Это возможно благодаря огромным доходам от продажи нефти и провалу санкций.