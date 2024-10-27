Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Єрмак відповів, чи знаходиться Україна у стані війни з КНДР arrow

Єрмак відповів, чи знаходиться Україна у стані війни з КНДР

27 жовтня 2024 14:59
Євгенія Брюховецька - редактор
Участь КНДР у війні на боці Росії — Єрмак пояснив, як це впливає
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Північна Корея відправила до Росії своїх солдатів для участі у війні проти України. Наразі точна чисельність військових КНДР ще уточнюється.

Про це розповів голова Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera.

Читайте також:

Кількість солдатів КНДР у Росії

Єрмак заявив, що наразі чекає на більш детальну інформацію про чисельність північнокорейських військових, яких відправили до Росії, перш ніж називати конкретні цифри.

"Ми знаємо, що вони вже перебувають на території Росії і готові брати участь у бойових діях, це підтверджують наші союзники і про це говорить Москва", — сказав він.

За словами керівника ОП, вони повністю змінюють політичний сценарій і сенс війни. Він закликає країни, які бояться ескалації, реагувати об'єднано: недостатньо закінчити війну — треба запобігти наступній агресії.

В інакшому випадку під ризиком опиняться й країни Балтії та балканські держави. Єрмак наголосив, що якщо Україна не зупинить вторгнення, інші країни будуть наступними.

Україна воює проти Північної Кореї

На запитання журналіста, чи перебуває Україна технічно у стані війни з Північною Кореєю він відповів, що де-факто КНДР бере участь у цьому конфлікті.

"Де-юре офіційного оголошення війни з боку Пхеньяна не було, але вони приєдналися до військової агресії проти нашої країни, конфлікту, який триває вже десять років", — додав Єрмак.

Раніше Єрмак зазначив, що до Формули миру можлива інтеграція мирних ініціатив Китаю, Бразилії та інших країн. Завершити роботу планується на початку листопада. 

А видання The Washington Post написало, що Росія і далі має змогу фінансувати війну проти України. Це можливо завдяки величезним доходам від продажу нафти та провалом санкцій.

Північна Корея російські війська фронт війна в Україні КНДР Андрій Єрмак

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:45 Росіяни увечері ракетами атакували Одесу — що відомо

15:45 У Києві пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж

15:16 У Польщі обрали фіналістів українського фестивалю Червона рута

15:06 Додатковий заробіток — як здати брухт та який метал дорожчий

15:05 Над Чорним морем працює стратегічна авіація НАТО

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

15:02 На Рівненщині виявили тіло мертвого лева на сміттєзвалищі

15:00 Звільнення із ЗСУ — які виплати надаються військовим

14:59 Єрмак відповів, чи знаходиться Україна у стані війни з КНДР

14:30 Ґвалтував пів року — у Миколаєві дівчинка стала жертвою родича

14:29 Єрмак зробив заяву щодо можливих змін у Формулі миру

15:45 Росіяни увечері ракетами атакували Одесу — що відомо

15:45 У Києві пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж

15:16 У Польщі обрали фіналістів українського фестивалю Червона рута

15:06 Додатковий заробіток — як здати брухт та який метал дорожчий

15:05 Над Чорним морем працює стратегічна авіація НАТО

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

15:02 На Рівненщині виявили тіло мертвого лева на сміттєзвалищі

15:00 Звільнення із ЗСУ — які виплати надаються військовим

14:59 Єрмак відповів, чи знаходиться Україна у стані війни з КНДР

14:30 Ґвалтував пів року — у Миколаєві дівчинка стала жертвою родича

14:29 Єрмак зробив заяву щодо можливих змін у Формулі миру

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні