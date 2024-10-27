Участь КНДР у війні на боці Росії — Єрмак пояснив, як це впливає

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Північна Корея відправила до Росії своїх солдатів для участі у війні проти України. Наразі точна чисельність військових КНДР ще уточнюється.

Про це розповів голова Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera.

Читайте також:

Кількість солдатів КНДР у Росії

Єрмак заявив, що наразі чекає на більш детальну інформацію про чисельність північнокорейських військових, яких відправили до Росії, перш ніж називати конкретні цифри.

"Ми знаємо, що вони вже перебувають на території Росії і готові брати участь у бойових діях, це підтверджують наші союзники і про це говорить Москва", — сказав він.

За словами керівника ОП, вони повністю змінюють політичний сценарій і сенс війни. Він закликає країни, які бояться ескалації, реагувати об'єднано: недостатньо закінчити війну — треба запобігти наступній агресії.

В інакшому випадку під ризиком опиняться й країни Балтії та балканські держави. Єрмак наголосив, що якщо Україна не зупинить вторгнення, інші країни будуть наступними.

Україна воює проти Північної Кореї

На запитання журналіста, чи перебуває Україна технічно у стані війни з Північною Кореєю він відповів, що де-факто КНДР бере участь у цьому конфлікті.

"Де-юре офіційного оголошення війни з боку Пхеньяна не було, але вони приєдналися до військової агресії проти нашої країни, конфлікту, який триває вже десять років", — додав Єрмак.

Раніше Єрмак зазначив, що до Формули миру можлива інтеграція мирних ініціатив Китаю, Бразилії та інших країн. Завершити роботу планується на початку листопада.

А видання The Washington Post написало, що Росія і далі має змогу фінансувати війну проти України. Це можливо завдяки величезним доходам від продажу нафти та провалом санкцій.