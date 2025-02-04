По мнению Сухаревского, можно мотивировать бойцов и жестко наказывать трусов

Командующий Сил Беспилотных Систем ВСУ Вадим Сухаревский. Фото: Скриншот

Проблема с самовольным оставлением части в ВСУ действительно серьезная, однако очень важно и возможно ее решить. И хотя в каждом моменте надо смотреть на обстоятельства совершения СОЧ, однако важно по крайней мере ввести два шага в борьбе с этой проблемой.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил командующий Силами Беспилотных Систем ВСУ Вадим Сухаревский.

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По его мнению, надо построить внутреннюю систему в войске таким образом, чтобы научить командиров, сержантов поддерживать здоровый психологический настрой в подразделениях и не допускать случаев, которые могут подтолкнуть бойца к совершению СОЧ.

Вторым моментом является необходимость серьезной законодательной части в аспекте тех нарушителей, которые оказались негодяями в плане СОЧ. Они должны знать, что они будут жестко наказаны.

"И я считаю что это справедливо. Потому что человек, который остается в окопе несмотря ни на что, заслуживает знать, что негодяй, который покинул часть по надуманным причинам, будет наказан. Жесткое законодательство заставит задуматься в первую очередь трусов, которые убегают с линии фронта. Я в таких моментах всегда говорю: чем твоя жизнь ценнее жизни того, кто с тобой в одном окопе?", — отмечает Сухаревский.

Военный считает, что можно сколько угодно говорить себе, что "я не создан для войны", но мы — граждане своей страны и быть гражданином — это защищать свою страну. Сухаревский считает, что СОЧ — это низкий поступок.

Напомним, ранее военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов.

Также мы сообщали о том, для кого первое СОЧ обернется криминалом.