На думку Сухаревського, можна мотивувати бійців та жорстко карати трусів

Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Вадим Сухаревський. Фото: Скриншот

Проблема з самовільним залишенням частини в ЗСУ є дійсно серйозною, проте дуже важливо і можливо її розв'язати. І хоча в кожному моменті треба дивитись на обставини скоєння СЗЧ, проте важливо принаймні запровадити два кроки в боротьбі з цією проблемою.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Вадим Сухаревський.

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На його думку, треба побудова внутрішню систему у війську таким чином, щоб навчити командирів, сержантів підтримувати здоровий психологічний настрій у підрозділах та не допускати випадків, які можуть підштовхнути бійця до скоєння СЗЧ.

Другим моментом є необхідність серйозної законодавчої частини в аспекті тих порушників, які виявилися негідниками в плані СЗЧ. Вони мають знати, що вони будуть жорстко покарані.

"І я вважаю що це справедливо. Тому що людина, яка залишається в окопі попри все, заслуговує знати, що негідник, який покинув частину з надуманих причин, буде покараний. Жорстке законодавство змусить задуматись в першу чергу трусів, які тікають з лінії фронту. Я в таких моментах завжди кажу: чим твоє життя цінніше за життя того, хто з тобою в одному окопі?", — зазначає Сухаревський.

Військовий вважає, що можна скільки завгодно говорити собі, що "я не створений для війни", але ми — громадяни своєї країни й бути громадянином — це захищати свою країну. Сухаревський вважає, що СЗЧ — це низький вчинок.

Нагадаємо, раніше військовий пояснив, як СЗЧ впливає на настрої бійців.

Також ми повідомляли про те, для кого перше СЗЧ обернеться криміналом.