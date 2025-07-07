Как "Госпитальеры" выжили после атаки дронов РФ на базу в Павлограде и работают дальше

База "Госпитальеров" в Павлограде после атаки российских беспилотников не подлежит восстановлению. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 25 апреля в Павлограде Днепропетровской области в результате атаки российских беспилотников была полностью разрушена логистическая база медицинского батальона "Госпитальеры". До тла сгорело трехэтажное здание со всем оснащением, вражеский "шахед" атаковал крышу. К счастью, люди не пострадали. Сейчас волонтеры медбатальона собирают средства на новую базу и продолжают работать на всех участках фронта, несмотря на сложности и стресс после обстрела РФ.

О том, как пережили атаку дронов, как продолжают работу и как не могут сдаться до победы, рассказала редакции Новини.LIVE начальник штаба медицинского батальона "Госпитальеры" Украинской добровольческой армии Анна Федянович (позывной Багира).

Реклама

Читайте также:

Российские "шахеды" ударили по логистической базе "Госпитальеров" в Павлограде

По словам Багиры, РФ атаковала медбатальон в пять утра. Удалось избежать жертв, поскольку ночью на базе никто не находился после предыдущих атак на Павлоград. Также на территории находится приют для животных, которых вывозят из зон боевых действий. Четвероногие любимцы испытали стресс, но остались невредимыми, поскольку вольеры расположены на расстоянии от здания.

"К счастью, обошлось без жертв — ни люди, ни животные не пострадали. Но потеря для нас — огромная. Я провела на этой базе восемь лет. Она была как второй дом. В каждом ее уголке — воспоминания, встречи, часть нашей истории. Здесь был музей, в который "Госпитальеры" привозили различные артефакты с передовой. Они там хранились, и, к сожалению, были уничтожены. То, что собиралось с 2014 года, по частицам, — уничтожено. Уничтожена память, воспоминания", — рассказала она.

Начальник штаба медицинского батальона "Госпитальеры" УДА Анна Федянович (Багира). Фото: Новини.LIVE

Также уничтожено имущество — сгорели эвакуационные автомобили. Большинство техники медбатальон успел вывезти до этого, в том числе и тактические автомобили. Но часть машин оставалась на базе — именно те, которые должны были быть заменой на случай выхода из строя автомобилей на передовой.

База "Госпитальеров" — важный логистический хаб у фронта

По словам Анны Федянович, до недавней атаки база "Госпитальеров" в Павлограде выполняла ключевую роль в обеспечении украинских военных. Расположенная на безопасном расстоянии от передовой, она служила промежуточным пунктом между Киевом и фронтом.

База "Госпитальеров" в Павлограде после атаки дронов. Фото: Новини.LIVE

Экипажи здесь получали необходимые медицинские средства, питание, а также проходили технический осмотр и ремонт эвакуационных автомобилей. База была оснащена гаражом для ремонта техники, что гарантировало бесперебойную работу эвакуационных подразделений. После ротации или перед выездом на фронт, военные могли остановиться на базе, чтобы отдохнуть, переночевать и подготовиться к дальнейшим задачам.

Важно отметить, что на базе никогда не держали раненых. Это исключительно логистический центр для обеспечения и эвакуации, а лечение раненых осуществляется в специализированных медицинских учреждениях.

"Сейчас уже трудно точно сказать, скольким мы помогли, но ориентировочно — около 40 тысяч раненых. И эта цифра резко возросла после начала полномасштабного вторжения. До февраля 2022 года было примерно 3,5 тысячи спасенных. Сейчас — в разы больше", — подчеркивает собеседница.

Состав батальона — это профессиональные медики и парамедики, в основном волонтеры, которые проходят специальное обучение. Некоторые имеют медицинское образование и работают непосредственно в экипажах, другие — парамедики, которые проходят двухнедельный курс базовой подготовки по оказанию неотложной помощи.

База после пожара после пожара. Фото: Новини.LIVE

"Госпитальеры" новую базу планируют открыть осенью

Добровольческий батальон медицинской эвакуации "Госпитальеры" уже собрал 14 миллионов гривен из необходимых 20 на восстановление своей базы, уничтоженной во время недавней российской атаки. Сейчас рассматривается несколько вариантов новой локации, и команда надеется вернуться к полноценной работе уже осенью.

"У нас есть несколько вариантов баз, которые мы рассматриваем. Думаю, что осенью мы уже будем на новом месте. Благодаря поддержке людей мы сможем восстановиться. База будет, возможно, другой, но не хуже", — сообщили в батальоне.

Во время атаки дронов удалось спасти животных. фото: Новини.LIVE

Финансирование проекта происходит полностью за счет пожертвований — как украинцев, так и иностранцев. Государственной или политической поддержки "Госпитальеры" не имеют.

"Это действительно народный батальон. Мы существуем исключительно благодаря людям. Каждый донат — это прямой вклад в спасение жизни", — отмечают в команде.

Почти ежедневно командир "Госпитальеров" Яна Зинкевич объявляет о последствиях атаки дронов на базу батальона, который она создала 11 лет назад.

После уничтожения базы "Госпитальеры" не прекратили работу

Добровольческий медицинский батальон продолжал спасать жизни даже в момент, когда их логистическая база была уничтожена в результате российской атаки. Подразделение не прекратило работу ни на день — экипажи оставались на позициях, а логистические цепи быстро перенастроили.

"В тот момент, 25 апреля, экипажи как раз были на позициях. Они имели все необходимое, поэтому мы просто изменили логистику — теперь они выезжают прямо из Киева. Да, это дольше, сложнее, но останавливаться мы не можем", — рассказывает начальница штаба батальона.

"Госпитальеры" продолжают работать. Фото: Новини.LIVE

Все парамедики и медики батальона работают бесплатно, без социального страхования или государственной поддержки. В случае гибели выплаты семьям обеспечивает сам батальон. Патронатная служба поддерживает родных погибших и тех, кто сейчас в плену, — передает помощь, берет на себя организацию похорон, поддерживает связь.

"Мы должны обеспечить нашим людям место, где они смогут чувствовать себя в безопасности между ротациями. Они спасают жизни, и мы должны создать для них уют, чтобы они могли хоть немного восстановиться", — говорит Багира.

С 2014 года в батальоне погибло 32 бойца. Большинство — после начала полномасштабного вторжения. Также несколько волонтеров попали в плен. Двое из защитников — парамедики с позывными Птичка и Борисовна — уже вернулись домой. Еще двое — Бизон и Мечет — до сих пор остаются в плену. "Госпитальеры" занимаются их семьями и оказывают полную поддержку. Во время написания материала стала известна хорошая новость — из плена освобожден "госпитальер" с позывным Дрим.

Сообщение о возвращении из плена. Фото: Facebook/"Госпитальеры"

Как мы сообщали, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированные удары России по Киеву.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что усиление атак РФ указывает на рост угрозы для всей европейской безопасности.