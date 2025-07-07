Як "Госпітальєри" вижили після атаки дронів РФ на базу в Павлограді і працюють далі

База "Госпітальєрів" у Павлограді після атаки російських безпілотників не підлягає відновленню. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 25 квітня у Павлограді Дніпропетровської області внаслідок атаки російських безпілотників була вщент зруйнована логістична база медичного батальйону "Госпітальєри". До тла згоріла триповерхова будівля з усім оснащенням, ворожий "шахед" атакував дах. На щастя, люди не постраждали. Нині волонтери медбатальону збирають кошти на нову базу і продовжують працювати на всіх ділянках фронту, попри складнощі і стрес після обстрілу РФ.

Про те, як пережили атаку дронів, як продовжують роботу і як не можуть здатися до перемоги, розповіла редакції Новини.LIVE начальник штабу медичного батальйону "Госпітальєри" Української добровольчої армії Ганна Федянович (позивний Багіра).

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За словами Багіри, РФ атакувала медбатальйон о п’ятій ранку. Вдалось уникнути жертв, оскільки вночі на базі ніхто не знаходився після попередніх атак на Павлоград. Також на території знаходиться притулок для тварин, яких вивозять із зон бойових дій. Чотирилапі улюбленці зазнали стресу, але залишилися неушкодженими, оскільки вольєри розташовані на відстані від будівлі.

"На щастя, обійшлося без жертв — ні люди, ні тварини не постраждали. Але втрата для нас — величезна. Я провела на цій базі вісім років. Вона була як другий дім. У кожному її куточку — спогади, зустрічі, частина нашої історії. Тут був музей, у який "Госпітальєри" привозили різні артефакти з передової. Вони там зберігалися, і, на жаль, були знищені. Те, що збиралося з 2014 року, по частинках, — знищено. Знищена пам’ять, спогади", — розповіла вона.

Начальник штабу медичного батальйону "Госпітальєри" УДА Ганна Федянович (Багіра). Фото: Новини.LIVE

Також знищене майно — згоріли евакуаційні автомобілі. Більшість техніки медбатальон встиг вивезти до цього, зокрема й тактичні автомобілі. Але частина машин залишалася на базі — саме ті, які мали бути заміною на випадок виходу з ладу автівок на передовій.

База "Госпітальєрів" — важливий логістичний хаб біля фронту

За словами Ганни Федянович, до недавньої атаки база "Госпітальєрів" у Павлограді виконувала ключову роль у забезпеченні українських військових. Розташована на безпечній відстані від передової, вона слугувала проміжним пунктом між Києвом і фронтом.

База "Госпітальєрів" у Павлограді після атаки дронів. Фото: Новини.LIVE

Екіпажі тут отримували необхідні медичні засоби, харчування, а також проходили технічний огляд і ремонт евакуаційних автомобілів. База була оснащена гаражем для ремонту техніки, що гарантувало безперебійну роботу евакуаційних підрозділів. Після ротації або перед виїздом на фронт, військові могли зупинитися на базі, щоб відпочити, переночувати і підготуватися до подальших завдань.

Важливо зазначити, що на базі ніколи не тримали поранених. Це виключно логістичний центр для забезпечення та евакуації, а лікування поранених здійснюється у спеціалізованих медичних закладах.

"Зараз уже важко точно сказати, скільком ми допомогли, але орієнтовно — близько 40 тисяч поранених. І ця цифра різко зросла після початку повномасштабного вторгнення. До лютого 2022 року було приблизно 3,5 тисячі врятованих. Зараз — у рази більше", — наголошує співрозмовниця.

Склад батальйону — це професійні медики та парамедики, здебільшого волонтери, які проходять спеціальне навчання. Деякі мають медичну освіту і працюють безпосередньо в екіпажах, інші — парамедики, що проходять двотижневий курс базової підготовки з надання невідкладної допомоги.

База після пожежі. Фото: Новини.LIVE

"Госпітальєри" нову базу планують відкрити восени

Добровольчий батальйон медичної евакуації "Госпітальєри" вже зібрав 14 мільйонів гривень із необхідних 20 на відновлення своєї бази, знищеної під час нещодавньої російської атаки. Наразі розглядається кілька варіантів нової локації, і команда сподівається повернутися до повноцінної роботи вже восени.

"У нас є кілька варіантів баз, які ми розглядаємо. Думаю, що восени ми вже будемо на новому місці. Завдяки підтримці людей ми зможемо відновитись. База буде, можливо, іншою, але не гіршою", — повідомили в батальйоні.

Під час атаки дронів вдалося врятувати тварин. Фото: Новини.LIVE

Фінансування проєкту відбувається повністю за рахунок пожертв — як українців, так і іноземців. Державної чи політичної підтримки "Госпітальєри" не мають.

"Це дійсно народний батальйон. Ми існуємо виключно завдяки людям. Кожен донат — це прямий внесок у порятунок життя", — наголошують у команді.

Майже щодня командир "Госпітальєрів" Яна Зінкевич оголошує про наслідки атаки дронів на базу батальйона, який вона створила 11 років тому.

Після знищення бази "Госпітальєри" не припинили роботу

Добровольчий медичний батальйон продовжував рятувати життя навіть у момент, коли їхню логістичну базу було знищено внаслідок російської атаки. Підрозділ не припинив роботи ні на день — екіпажі залишалися на позиціях, а логістичні ланцюги швидко переналаштували.

"У той момент, 25 квітня, екіпажі якраз були на позиціях. Вони мали все необхідне, тому ми просто змінили логістику — тепер вони виїжджають прямо з Києва. Так, це довше, складніше, але зупинятися ми не можемо", — розповідає начальниця штабу батальйону.

"Госпітальєри" продовжують працювати. Фото: Новини.LIVE

Усі парамедики та медики батальйону працюють безкоштовно, без соціального страхування чи державної підтримки. У разі загибелі виплати родинам забезпечує сам батальйон. Патронатна служба підтримує рідних загиблих та тих, хто нині в полоні, — передає допомогу, бере на себе організацію поховань, підтримує зв’язок.

"Ми маємо забезпечити нашим людям місце, де вони зможуть почуватися в безпеці між ротаціями. Вони рятують життя, і ми маємо створити для них затишок, щоб вони могли бодай трохи відновитися", — каже Багіра.

З 2014 року у батальйоні загинуло 32 бійці. Більшість — після початку повномасштабного вторгнення. Також декілька волонтерів потрапили у полон. Двоє із захисників — парамедики на позивні Пташка та Борисівна — вже повернулися додому. Ще двоє — Бізон і Мечет — досі залишаються в полоні. "Госпітальєри" опікуються їхніми родинами та надають повну підтримку. Під час написання матеріалу стала відома гарна новина — з полону звільнено "госпітальєра" з позивним Дрім.

Повідомлення про повернення з полону. Фото: Facebook/"Госпітальєри"

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