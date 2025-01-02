По словам Зеленского, Путину не нужны переговоры, а нужна капитуляция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что диктатору РФ Путину не нужны переговоры, а нужна капитуляция. Он выставил для Украины абсолютно недопустимые условия, чтобы потом "вернуться в любой момент".

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью в эфире Телемарафона.

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По словам Зеленского, Путин будет находить неприемлемые причины для того человека, который будет готов на капитуляцию. Ведь именно капитуляцию только предлагает диктатор России.

"Путин предлагает юридически утвердить потери наших территорий, уменьшить армию до 40-50 тысяч, проголосовать в парламенте нейтральный статус в отношении НАТО", — сказал Зеленский.

По его мнению, Путину не нужны переговоры, а нужна ситуация, при которой он в любой момент сможет напасть на Украину снова.

Напомним, Зеленский заявил, что важнейшими достижениями ВСУ в 2024 году является срыв операций врага по захвату новых городов.

Также украинский лидер ожидает от вновь избранного президента США Дональда Трампа решений по завершению войны в Украине. Он считает, что будущий глава Белого дома может действительно остановить Путина.