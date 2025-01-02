Зеленський перерахував найважливіші досягнення України у 2024 році

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський назвав найважливіші досягнення на фронті у 2024 році. Він вважає, що це зрив операцій ворога щодо захоплення нових міст.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю для телемарафону.

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"Одне з найголовніших, якщо брати осінь-зиму — це зрив трьох операцій ворога по окупації Харкова, Сум і Запоріжжя", — сказав Зеленський.

Він вважає, що тут молодці передусім воїни. Держава це пройшла у 2024 році, президент наголосив, що ці міста — українські та подякував громадянам.

Також український лідер очікує від новообраного президента США Дональда Трампа рішень щодо завершення війни в Україні. Він вважає, що майбутній очільник Білого дому може дійсно зупинити Путіна.

Також Зеленський зазначив, що наразі не фокусується на можливості балотуватися на другий президентський термін. За його словами, це не є його метою.