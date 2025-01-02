Зеленский перечислил важнейшие достижения Украины в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский назвал важнейшие достижения на фронте в 2024 году. Он считает, что это срыв операций врага по захвату новых городов.

Об этом украинский лидер сказал в интервью для телемарафона.

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"Одно из самых главных, если брать осень-зиму — это срыв трех операций врага по оккупации Харькова, Сум и Запорожья", — сказал Зеленский.

Он считает, что здесь молодцы прежде всего воины. Государство это прошло в 2024 году, президент подчеркнул, что эти города — украинские и поблагодарил граждан.

Также украинский лидер ожидает от новоизбранного президента США Дональда Трампа решений по завершению войны в Украине. Он считает, что будущий глава Белого дома может действительно остановить Путина.

Также Зеленский отметил, что пока не фокусируется на возможности баллотироваться на второй президентский срок. По его словам, это не является его целью.