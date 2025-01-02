За словами Зеленського, Путіну не потрібні переговори, а потрібна капітуляція України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський вважає, що диктатору РФ Путіну не потрібні переговори, а потрібна капітуляція. Він виставив для України абсолютно неприпустимі умови, щоб потім "повернутись у будь-який момент".

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю в етері Телемарафону.

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За словами Зеленського, Путін буде знаходити неприйнятні причини до тієї людини, яка буде готова на капітуляцію. Адже саме капітуляцію тільки й пропонує диктатор Росії.

"Путін пропонує юридично затвердити втрати наших територій, зменшити армію до 40-50 тисяч, проголосувати в парламенті нейтральний статус щодо НАТО", — сказав Зеленський.

На його думку, Путіну не потрібні переговори, а потрібна ситуація, при якій він у будь-який момент зможе напасти на Україну знову.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що найважливішими досягненнями ЗСУ у 2024 році є зрив операцій ворога щодо захоплення нових міст.

Також український лідер очікує від новообраного президента США Дональда Трампа рішень щодо завершення війни в Україні. Він вважає, що майбутній очільник Білого дому може дійсно зупинити Путіна.