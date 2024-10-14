Как выглядит сейчас Азовсталь — кадры из оккупированного Мариуполя

Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Фото: REUTERS

После боев на "Азовстале" в Мариуполе весной 2022 года от завода остались только развалины и обломки. Российские оккупанты никак не заботятся о предприятии, только наоборот — разворовывают там остатки металла.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете в понедельник, 14 октября, и показали видео.

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"Форпост Мариуполя. Место героического сопротивления украинских Героев российскому нашествию. Следы тотальных обстрелов и массированных бомбардировок свидетельствуют о масштабах трагедии и одновременно о силе несокрушимости духа украинских воинов", — говорится в сообщении под видео.

История "Азовстали"

После 24 февраля 2022 года было принято решение открыть проходные комбината, чтобы обеспечить свободный доступ гражданских людей в бомбоубежища.

В ходе боев за Мариуполь 19 апреля 2022 года российские войска начали штурмовать предприятие. Украинские защитники заняли круговую оборону комбината, однако предприятие было практически полностью разрушено российскими авианалетами во время боев.

Уже 4 мая российские войска прорвались на местность комбината. С 1 по 7 мая Украина и Россия при поддержке ООН договорились об эвакуации гражданских, скрывавшихся в бомбоубежищах "Азовстали". На процедуру экстракции военных-защитников комбината оккупанты не согласились.

Ночью с 16 на 17 мая часть защитников "Азовстали" была эвакуирована на оккупированные РФ территории по гуманитарному коридору, для последующей доставки на подконтрольную украинским властям территорию. Однако командование полка "Азов" осталось на территории комбината. Лишь 20 мая 2022 года он вышел из "Азовстали" и находился в плену РФ.

22 сентября прошлого года 215 украинских военных освободили из российского плена. Из них 108 — бойцы "Азова". Согласно договоренностям, пять украинских командиров находились в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

Только в июле 2023 года Украина вернула командиров на родину. Среди них — Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлег.

Напомним, недавно пограничник Денис Мотычко поделился ужасными воспоминаниями о последних днях обороны "Азовстали", о своем ранении и плену. Военный вернулся в Украину через два с половиной года в российской неволе.