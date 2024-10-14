Який вигляд зараз має Азовсталь — кадри з окупованого Маріуполя

Комбінат "Азовсталь" у Маріуполі. Фото: REUTERS

Після боїв на "Азовсталі" в Маріуполі навесні 2022 року від заводу залишилися лише руїни та уламки. Російські окупанти ніяк не дбають про підприємство, лише навпаки — розкрадають там залишки металу.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді у понеділок, 14 жовтня, та показали відповідне відео.

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"Форпост Маріуполя. Місце героїчного спротиву українських Героїв російській навалі. Сліди тотальних обстрілів та масованих бомбардувань свідчать про масштаби трагедії і водночас про силу незламності духу українських воїнів", — йдеться у дописі під відео.

Історія "Азовсталі"

Після 24 лютого 2022 року було ухвалене рішення відкрити прохідні комбінату, щоб забезпечити вільний доступ цивільних людей у бомбосховища.

У ході боїв за Маріуполь 19 квітня 2022 року російські війська почали штурмували підприємство. Українські захисники зайняли кругову оборону комбінату, однак підприємство було практично повністю зруйноване російськими авіанальотами під час боїв.

Вже 4 травня російські війська прорвалися на територію комбінату. З 1 по 7 травня Україна та Росія за підтримки ООН домовилися про евакуацію цивільних, які ховались у бомбосховищах "Азовсталі". На процедуру екстракції військових-захисників комбінату окупанти не погодилися.

Уночі з 16 на 17 травня частину захисників "Азовсталі" було евакуйовано на окуповані РФ території по гуманітарному коридору, для подальшої доставки на підконтрольну українській владі територію. Однак командування полку "Азов" залишилося на території комбінату. Лише 20 травня 2022 року воно вийшло з "Азовсталі" і перебувало в полоні РФ.

22 вересня минулого року 215 українських військових звільнили з російського полону. З них 108 — бійці "Азову". Згідно з домовленостями, п’ятеро українських командирів перебували в Туреччині під гарантіями захисту та безпеки.

Лише у липні 2023 року Україна повернула командирів на батьківщину. Серед них — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлег.

Нагадаємо, нещодавно прикордонник Денис Мотичко поділився жахливими спогадами про останні дні оборони "Азовсталі", про своє поранення та полон. Військовий повернувся до України через два з половиною роки у російській неволі.