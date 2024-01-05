Выезд военного за границу 2024 — актуальные документы, правила, основания

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Несмотря на военное положение в Украине, военнослужащие имеют право выезжать из страны при наличии соответствующих оснований для этого. Конечно, также должны соблюдаться определенные правила и нормы при пересечении границы. В частности, необходимо собрать определенный пакет документов. В то же время окончательное решение о выезде защитника будет принимать его непосредственный командир.

Важные детали получения разрешений объяснила начальк пресс-службы Львовского областного центра комплектования Мария Левко в комментарии Zaxid.net.

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Имеют ли право военные провести отпуск за границей

Согласно Правил пересечения государственной границы гражданами Украины (утвержденных постановлением КМУ № 57 от 27 января 1995 года, с дополнениями внесенными в 2022-2023 гг.) есть определенные основания, по которым военнослужащие могут выехать за границу, а именно:

лечение;

командировки;

отпуск.

Также в стране действуют следующие законодательные акты:

В этих законодательных актах указано, что военные действительно имеют право на отпуск и даже имеют право провести его за границей. Однако для этого необходимо выполнить определенные шаги.

Украинские военнослужащие на вокзале. Фото: google.com

Выезд за границу военных — процедура

По словам спикера ЛОТЦК и СП, чтобы провести отпуск за рубежом, военному необходимо сделать следующие шаги:

За 15 дней до даты начала отпуска написать "юридически правильный" рапорт, указав точный адрес проживания. Подготовить рапорт в двух экземплярах. Первый передается в воинскую часть, а второй хранит военный (на втором экземпляре в штабе должны поставить отметку, что документ приняли). Командир принимает решение, разрешать ли подчиненному выезжать за границу во время отпуска. Если решение командира положительное, то оформляется приказ, подтверждающий разрешение на пересечение границы. Следует оформить отпускной билет, где должен быть указан, когда начинается и завершается отпуск, а также то, что можно выезжать. Военный получает выписку из приказа, позволяющего ему пересечь границу. Необходимо зарегистрироваться в Военной службе правопорядка (ВСП) — это необходимо для контроля местопребывания военных. Можно пересекать границу, имея при себе три обязательных документа.

Какие документы нужны военному для пересечения границы

По словам Марии Левко, на пограничном пункте военный должен показать следующие три документа:

военно-учетный документ (военный билет, удостоверение офицера или удостоверение военного);

отпускной билет, в котором есть отметка о разрешении провести отпуск за границей, или выписка из приказа о предоставлении такого разрешения;

действующая ID-карта или загранпаспорт.

В итоге Мария Левко отметила, что окончательное решение о выезде принимает командир военного.

"Последнее слово за командиром. Он имеет право и отказать", — объяснила она.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Какие документы должен иметь военный, если едет в загранкомандировку

Военные, которые направляются в загранкомандировку при пересечении границы, должны предъявить:

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий статус военнослужащего;

загранпаспорт;

выписка из приказа по личному составу о направлении (командировке) военнослужащего за границу и/или NATO TRAVEL ORDER.

Какие документы необходимы военному, который отправляется на лечение за границу

В условиях военного положения выезд за пределы Украины лиц из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины, на лечение за границу осуществляется при наличии:

документа, удостоверяющего личность;

документа, подтверждающего статус военнослужащего;

загранпаспорта;

заключения о необходимости направления лица из состава Сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение за границу;

письмо Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства (в значении, приведенном в подпункте 14.1.263 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины).

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