Выезд военного за границу 2024 — актуальные документы, правила, основания

Какие правила выезда за границу действуют для украинских военных в 2024 году
Несмотря на военное положение в Украине, военнослужащие имеют право выезжать из страны при наличии соответствующих оснований для этого. Конечно, также должны соблюдаться определенные правила и нормы при пересечении границы. В частности, необходимо собрать определенный пакет документов. В то же время окончательное решение о выезде защитника будет принимать его непосредственный командир.
Важные детали получения разрешений объяснила начальк пресс-службы Львовского областного центра комплектования Мария Левко в комментарии Zaxid.net.
Имеют ли право военные провести отпуск за границей
Согласно Правил пересечения государственной границы гражданами Украины (утвержденных постановлением КМУ № 57 от 27 января 1995 года, с дополнениями внесенными в 2022-2023 гг.) есть определенные основания, по которым военнослужащие могут выехать за границу, а именно:
- лечение;
- командировки;
- отпуск.
Также в стране действуют следующие законодательные акты:
- Закон "О порядке выезда за границу".
- Закон о возможности уехать за границу на лечение.
- Указы президента о военном положении.
- Решения Совета национальной безопасности и обороны по внесению изменений в правила пересечения границы.
В этих законодательных актах указано, что военные действительно имеют право на отпуск и даже имеют право провести его за границей. Однако для этого необходимо выполнить определенные шаги.
Выезд за границу военных — процедура
По словам спикера ЛОТЦК и СП, чтобы провести отпуск за рубежом, военному необходимо сделать следующие шаги:
- За 15 дней до даты начала отпуска написать "юридически правильный" рапорт, указав точный адрес проживания.
- Подготовить рапорт в двух экземплярах. Первый передается в воинскую часть, а второй хранит военный (на втором экземпляре в штабе должны поставить отметку, что документ приняли).
- Командир принимает решение, разрешать ли подчиненному выезжать за границу во время отпуска.
- Если решение командира положительное, то оформляется приказ, подтверждающий разрешение на пересечение границы.
- Следует оформить отпускной билет, где должен быть указан, когда начинается и завершается отпуск, а также то, что можно выезжать.
- Военный получает выписку из приказа, позволяющего ему пересечь границу.
- Необходимо зарегистрироваться в Военной службе правопорядка (ВСП) — это необходимо для контроля местопребывания военных.
- Можно пересекать границу, имея при себе три обязательных документа.
Какие документы нужны военному для пересечения границы
По словам Марии Левко, на пограничном пункте военный должен показать следующие три документа:
- военно-учетный документ (военный билет, удостоверение офицера или удостоверение военного);
- отпускной билет, в котором есть отметка о разрешении провести отпуск за границей, или выписка из приказа о предоставлении такого разрешения;
- действующая ID-карта или загранпаспорт.
В итоге Мария Левко отметила, что окончательное решение о выезде принимает командир военного.
"Последнее слово за командиром. Он имеет право и отказать", — объяснила она.
Какие документы должен иметь военный, если едет в загранкомандировку
Военные, которые направляются в загранкомандировку при пересечении границы, должны предъявить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий статус военнослужащего;
- загранпаспорт;
- выписка из приказа по личному составу о направлении (командировке) военнослужащего за границу и/или NATO TRAVEL ORDER.
Какие документы необходимы военному, который отправляется на лечение за границу
В условиях военного положения выезд за пределы Украины лиц из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины, на лечение за границу осуществляется при наличии:
- документа, удостоверяющего личность;
- документа, подтверждающего статус военнослужащего;
- загранпаспорта;
- заключения о необходимости направления лица из состава Сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение за границу;
- письмо Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.
Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства (в значении, приведенном в подпункте 14.1.263 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины).
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