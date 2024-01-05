Виїзд військового за кордон 2024 — актуальні документи, правила, підстави

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Попри дію воєнного стану в Україні, військовослужбовці мають право виїжджати з країни за наявності відповідних підстав для цього. Звичайно, також мають бути дотримані певні правила та норми під час перетину кордону. Зокрема, необхідно зібрати певний пакет документів. Водночас остаточне рішення щодо виїзду захисника ухвалюватиме його безпосередній командир.

Важливі деталі отримання дозволів пояснила начальниця пресслужби Львівського обласного центру комплектування Марія Левко в коментарі Zaxid.net.

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Чи мають право військові провести відпустку за кордоном

Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України (затверджених постановою КМУ № 57 від 27 січня 1995 року, з доповненнями внесеними у 2022-2023 рр.) є певні підстави, за яких військовослужбовці можуть виїхати за кордон, а саме:

лікування;

відрядження;

відпустка.

Також у країні чинні такі законодавчі акти:

У цих законодавчих актах зазначено, що військові дійсно мають право на відпустку і навіть мають право провести її за кордоном. Однак для цього потрібно виконати певні кроки.

Українські військовослужбовці на вокзалі. Фото: google.com

Виїзд за кордон військових — процедура

Зі слів речниці ЛОТЦК та СП, щоб провести відпустку за кордоном, військовому необхідно зробити такі кроки:

За 15 днів до дати початку відпустки написати "юридично правильний" рапорт, зазначивши точну адресу проживання. Підготувати рапорт у двох екземплярах. Перший передається у військову частину, а другий — зберігає військовий (на другому екземплярі у штабі мають поставити позначку, що документ прийняли). Командир ухвалює рішення, чи дозволяти підлеглому виїздити за кордон під час відпустки. Якщо рішення командира позитивне, то оформлюється наказ, в якому підтверджується дозвіл на перетин кордону. Потрібно оформити відпускний квиток, де має бути зазначено, коли починається і завершується відпустка, а також те, що можна виїздити. Військовий отримує витяг з наказу, який дає змогу йому перетнути кордон. Необхідно зареєструватись у Військовій службі правопорядку (ВСП) — це потрібно для контролю місцеперебування військових. Можна перетинати кордон, маючи при собі три обов'язкових документи.

Які документи потрібні військовому для перетину кордону

Зі слів Марії Левко, на прикордонному пункті військовий має показати такі три документи:

військово-обліковий документ (військовий квиток, посвідчення офіцера або посвідчення військового);

відпускний квиток, в якому є позначка про дозвіл провести відпустку за кордоном, або витяг з наказу про надання такого дозволу;

чинна ID-картка або закордонний паспорт.

В підсумку Марія Левко наголосила, що остаточне рішення щодо виїзду ухвалює командир військового.

"Останнє слово за командиром. Він має право і відмовити", — пояснила вона.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Які документи повинен мати військовий, якщо їде у закордонне відрядження

Військові, які направляються у закордонне відрядження, при перетині кордону мають пред'явити:

документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує статус військовослужбовця;

закордонний паспорт;

витяг з наказу по особовому складу щодо направлення (відрядження) військовослужбовця за кордон та/або NATO TRAVEL ORDER.

Які документи необхідні військовому, який відправляється на лікування за кордон

В умовах воєнного стану виїзд за межі України осіб зі складових Сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, на лікування за кордон здійснюється за наявності:

документу, що посвідчує особу;

документу, що підтверджує статус військовослужбовця;

закордонного паспорту;

висновку про необхідність направлення особи зі складових Сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією росії проти України, на лікування за кордон;

лист МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення (у значенні, наведеному у підпункті 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

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