Мобилизация в Украине 2024 — какие документы необходимо иметь для прохождения ВВК

Какие документы собрать для ВВК и как подтвердить болезнь — украинцам объяснили
Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет получают повестки для уточнения данных в ТЦК и СП. Также их могут направить на военно-врачебную комиссию для установления степени пригодности к военной службе.
Какие документы необходимо собрать военнообязанному для прохождения ВВК и как подтвердить диагноз, если таковой имеется, рассказала адвокат, руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун в эфире "Украинского радио".
Специалистка подчеркнула, что военнообязанным, которые собираются проходить ВВК, следует иметь все возможные медицинские документы, особенно если есть серьезные хронические болезни и проблемы со здоровьем.
"Я советую военнообязанным иметь пакет всех медицинских документов, особенно если у них есть проблемы со здоровьем. То есть они всегда должны иметь с собой пакет документов на случай, если их останавливают и вызывают в ТЦК. Лучший вариант — это заранее направить эти документы на адрес своего центра комплектования, в котором вы состоите на учете", — советует правозащитница.
Ковцун говорит, если лицо уже предоставило медицинские документы, где четко указано, что у него есть определенное генетическое заболевание, хронические проблемы и т.д. , ВВК и центры комплектования будут вести себя иначе, потому что они понимают, что военнообязанный заранее позаботился о том, чтобы эти документы были доставлены.
"У вас есть доказательства подачи этих документов. И в случае, если будут нарушения с их стороны, будет очень легко доказать превышение их полномочий", — отметила адвокат.
В свою очередь Military Media Center обнародовал полный список документов, необходимых для прохождения военно-врачебной комиссии:
- направление на медицинское освидетельствование ВВК;
- удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
- выписка из медицинской документации по месту жительства за последние 5 лет (форма 027/0), заверенная печатью медицинского учреждения;
- медицинская книга;
- медицинские справки;
- предварительные результаты осмотров и обследований;
- результаты анализов;
- выводы врачей относительно имеющейся болезни (если есть).
Для военных это также следующие документы:
- справка об обстоятельствах травмы, ранения, контузии;
- служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
- медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
- оригинал справки об обстоятельствах травмы от твоей воинской части ИЛИ заверенная копия акта о несчастном случае;
- удостоверение УБД (по наличию);
- выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих-участников боевых действий.
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