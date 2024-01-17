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Какие документы собрать для ВВК и как подтвердить болезнь — украинцам объяснили

17 января 2024 07:04
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине 2024 — какие документы необходимо иметь для прохождения ВВК
Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: КОТЦК и СП/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет получают повестки для уточнения данных в ТЦК и СП. Также их могут направить на военно-врачебную комиссию для установления степени пригодности к военной службе.

Какие документы необходимо собрать военнообязанному для прохождения ВВК и как подтвердить диагноз, если таковой имеется, рассказала адвокат, руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун в эфире "Украинского радио".

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Специалистка подчеркнула, что военнообязанным, которые собираются проходить ВВК, следует иметь все возможные медицинские документы, особенно если есть серьезные хронические болезни и проблемы со здоровьем.

"Я советую военнообязанным иметь пакет всех медицинских документов, особенно если у них есть проблемы со здоровьем. То есть они всегда должны иметь с собой пакет документов на случай, если их останавливают и вызывают в ТЦК. Лучший вариант — это заранее направить эти документы на адрес своего центра комплектования, в котором вы состоите на учете", — советует правозащитница.

Ковцун говорит, если лицо уже предоставило медицинские документы, где четко указано, что у него есть определенное генетическое заболевание, хронические проблемы и т.д. , ВВК и центры комплектования будут вести себя иначе, потому что они понимают, что военнообязанный заранее позаботился о том, чтобы эти документы были доставлены.

"У вас есть доказательства подачи этих документов. И в случае, если будут нарушения с их стороны, будет очень легко доказать превышение их полномочий", — отметила адвокат.

В свою очередь Military Media Center обнародовал полный список документов, необходимых для прохождения военно-врачебной комиссии:

  • направление на медицинское освидетельствование ВВК;
  • удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
  • выписка из медицинской документации по месту жительства за последние 5 лет (форма 027/0), заверенная печатью медицинского учреждения;
  • медицинская книга;
  • медицинские справки;
  • предварительные результаты осмотров и обследований;
  • результаты анализов;
  • выводы врачей относительно имеющейся болезни (если есть).

Для военных это также следующие документы:

  • справка об обстоятельствах травмы, ранения, контузии;
  • служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
  • медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
  • оригинал справки об обстоятельствах травмы от твоей воинской части ИЛИ заверенная копия акта о несчастном случае;
  • удостоверение УБД (по наличию);
  • выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих-участников боевых действий.

Ранее мы сообщали, что ждет военнообязанных украинцев за отказ от прохождения ВВК.

Напомним, мы писали, как ВВК определяет, пригоден ли мужчина к службе в ВСУ.

Также мы информировали, должен ли исключенный из учета повторно проходить ВВК.

болезнь
мобилизация
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ВВК
военнообязанные

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