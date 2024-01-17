Мобілізація в Україні 2024 — які документи необхідно мати для проходження ВЛК

Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію. Фото: КОТЦК та СП/Facebook

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки для уточнення даних у ТЦК та СП. Також їх можуть направити на військово-лікарську комісію для встановлення ступеня придатності до військової служби.

Які документи необхідно зібрати військовозобов'язаному для проходження ВЛК та як підтвердити діагноз, якщо такий наявний, розповіла адвокатка, керівниця медичного напрямку в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун в ефірі "Українського радіо".

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Спеціалістка підкреслила, що військовозобов'язаним, які збираються проходити ВЛК, слід мати усі можливі медичні документи, особливо якщо є серйозні хронічні хвороби та проблеми зі здоров'ям.

"Я раджу військовозобов'язаним мати пакет всіх медичних документів, особливо, якщо у них є проблеми зі здоров'ям. Тобто вони завжди повинні мати з собою пакет документів на випадок, якщо їх зупиняють і викликають в ТЦК. Кращий варіант — це заздалегідь направити ці документи на адресу свого центру комплектування, в якому ви перебуваєте на обліку", — радить правозахисниця.

Ковцун каже, якщо особа вже надала медичні документи, де чітко зазначено, що у неї є певне генетичне захворювання, хронічні проблеми тощо, ВЛК та центри комплектування будуть інакше поводитись, бо вони розуміють, що військовозобов’язаний заздалегідь подбав про те, щоб ці документи були доставлені наперед.

"Ви маєте докази подачі цих документів. І у разі, якщо будуть порушення з їхньої сторони, буде дуже легко довести перевищення їхніх повноважень", — зауважила адвокатка.

Своєю чергою Military Media Center оприлюднив повний список документів, необхідних для проходження військово-лікарської комісії:

направлення на медичний огляд ВЛК;

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

витяг із медичної документації за місцем проживання за останні 5 років (форма 027/0), завірений печаткою медичної установи;

медична книжка;

медичні довідки;

попередні результати оглядів та обстежень;

результати аналізів;

висновки лікарів щодо наявної хвороби (якщо є).

Для військових це також такі документи:

довідка про обставини травми, поранення, контузії тощо;

службова характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);

медична характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);

оригінал довідки про обставини травми від твоєї військової частини АБО засвідчена копія акту про нещасний випадок;

посвідчення УБД (за наявністю);

витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців-учасників бойових дій.

Раніше ми повідомляли, що чекає на військовозобов'язаних українців за відмову від проходження ВЛК.

Нагадаємо, ми писали, як ВЛК визначає, чи придатний чоловік до служби в ЗСУ.

Також ми інформували, чи повинен виключений з обліку повторно проходити ВЛК.