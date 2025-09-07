Сырский рассказал о ситуации на фронте

Александр Сырский Фото: Facebook-страница Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации на фронте после посещения Покровского, Добропольского и Северского направлений. Он отметил, что именно на этих участках происходят самые ожесточенные бои и сосредоточены основные усилия российских войск.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в воскресенье, 7 сентября.

Сырский провел работу на командных пунктах частей, которые выполняют боевые задачи на самых горячих направлениях. Он подчеркнул, что Покровское направление остается одним из самых сложных, где противник сосредоточил наибольшую наступательную группировку. По его словам, украинские подразделения отбили около 350 атак врага только за последнюю неделю.

Сообщение Сырского в Telegram. Фото: скриншот

"Украинские воины мужественно удерживают определенные рубежи, уничтожают живую силу и технику врага, а также проводят результативные штурмовые действия. В августе, потеряв на Покровском направлении 5 кв. км, наши подразделения смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли", — отметил Сырский.

Он добавил, что подобное соотношение в пользу Украины зафиксировано и на Добропольском направлении. Также он выслушал доклады командиров, отдал распоряжения для усиления обороны и обеспечения подразделений боеприпасами и дронами.

Сырский вручил награды воинам 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Он поблагодарил защитников за храбрость и профессионализм. Главнокомандующий подчеркнул, что каждый уничтоженный оккупант приближает победу Украины и справедливый мир.

