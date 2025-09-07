Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Как изменилась ситуация на фронте — отчет Сырского

Как изменилась ситуация на фронте — отчет Сырского

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 16:35
Сырский рассказал о ситуации на фронте
Александр Сырский Фото: Facebook-страница Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации на фронте после посещения Покровского, Добропольского и Северского направлений. Он отметил, что именно на этих участках происходят самые ожесточенные бои и сосредоточены основные усилия российских войск.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в воскресенье, 7 сентября.

Реклама
Читайте также:

Сырский рассказал о ситуации на фронте

Сырский провел работу на командных пунктах частей, которые выполняют боевые задачи на самых горячих направлениях. Он подчеркнул, что Покровское направление остается одним из самых сложных, где противник сосредоточил наибольшую наступательную группировку. По его словам, украинские подразделения отбили около 350 атак врага только за последнюю неделю.

Як змінилася ситуація на фронті — звіт Сирського - фото 1
Сообщение Сырского в Telegram. Фото: скриншот

"Украинские воины мужественно удерживают определенные рубежи, уничтожают живую силу и технику врага, а также проводят результативные штурмовые действия. В августе, потеряв на Покровском направлении 5 кв. км, наши подразделения смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли", — отметил Сырский.

Он добавил, что подобное соотношение в пользу Украины зафиксировано и на Добропольском направлении. Также он выслушал доклады командиров, отдал распоряжения для усиления обороны и обеспечения подразделений боеприпасами и дронами.

Сырский вручил награды воинам 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Он поблагодарил защитников за храбрость и профессионализм. Главнокомандующий подчеркнул, что каждый уничтоженный оккупант приближает победу Украины и справедливый мир.

Напомним, что Сырский провел совещание по противодействию ударным дронам типа "Шахед".

Ранее мы также информировали, что Сырский 3 сентября провел совещание, посвященное подготовке военнослужащих.

ВСУ война в Украине Александр Сырский фронт ситуация на фронте
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации