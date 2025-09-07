Відео
Головна Армія Як змінилася ситуація на фронті — звіт Сирського

Як змінилася ситуація на фронті — звіт Сирського

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 16:35
Сирський розповів про ситуацію на фронті
Олександр Сирський Фото: Facebook-сторінка Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ситуацію на фронті після відвідування Покровського, Добропільського та Сіверського напрямків. Він зазначив, що саме на цих ділянках відбуваються найзапекліші бої та зосереджені основні зусилля російських військ.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в Telegram у неділю, 7 вересня.

Сирський провів роботу на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках. Він підкреслив, що Покровський напрямок залишається одним із найскладніших, де противник зосередив найбільше наступальне угруповання. За його словами, українські підрозділи відбили близько 350 атак ворога лише за останній тиждень.

Як змінилася ситуація на фронті — звіт Сирського - фото 1
Допис Сирського у Telegram. Фото: скриншот

"Українські воїни мужньо утримують визначені рубежі, знищують живу силу й техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії. У серпні, втративши на Покровському напрямку 5 кв. км, наші підрозділи змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі", — зазначив Сирський.

Він додав, що подібне співвідношення на користь України зафіксоване й на Добропільському напрямку. Також він вислухав доповіді командирів, віддав розпорядження для посилення оборони та забезпечення підрозділів боєприпасами й дронами.

Сирський вручив нагороди воїнам 82-ї окремої десантно-штурмової бригади та 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Він подякував захисникам за хоробрість і професіоналізм. Головнокомандувач наголосив, що кожен знищений окупант наближає перемогу України та справедливий мир.

Нагадаємо, що Сирський провів нараду щодо протидії ударним дронам типу "Шахед"

Раніше ми також інформували, що Сирський 3 вересня провів нараду, присвячену підготовці військовослужбовців

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
