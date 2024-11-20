Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Как удары вглубь РФ изменят ситуацию на фронте — прогноз ISW arrow

Как удары вглубь РФ изменят ситуацию на фронте — прогноз ISW

20 ноября 2024 08:26
Карина Приходько - Редактор
Удары по России — как это изменит ситуацию на фронте
Пуск ракеты ATACAMS. Иллюстративное фото: АР
Карина Приходько - Редактор

Силы обороны ночью против 19 ноября нанесли первый дальнобойный удар по территории России после разрешения США. Такие обстрелы значительно ослабят потенциал российских военных по всей территории боевых действий.

Об этом говорится в Институте изучения войны (ISW).

Читайте также:

Как удары по РФ изменят ситуацию на фронте

В отчете напомнили, что ночью 19 сентября украинские военные ударили по арсеналу 67-го Главного военно-артиллерийского управления (ГРАУ) российских войск 1046 центра материально-технического обеспечения вблизи Карачева. Этот удар вызвал начальную детонацию и 12 вторичных взрывов. Отмечается, что для этого Силы обороны использовали американские ракеты ATACMS.

Накануне западные официальные лица придали дополнительную ясность в способности Украины использовать предоставленные Западом системы дальнобойного оружия для ударов по военным объектам в России. Так, верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель 18 ноября заявил, что США разрешили Украине использовать предоставленное вооружение на расстоянии до 300 километров внутри России.

В то же время, помощник госсекретаря США Брайан Николс сообщил бразильскому изданию O Globo, что президент США Байден предоставил Украине разрешение на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по России, заявив, что это разрешение предоставит Украине большую способность для самозащиты.

Ранее в ISW оценивали, что ограничение способности Украины наносить удары на большие расстояния по российской территории позволило России сохранять безопасное пространство в ближнем и дальнем тылу и использовать его для военных операций против Украины.

"Украинские дальние удары по военным объектам в тылу России имеют решающее значение для ухудшения российского военного потенциала на всех участках фронта. Эти разрешения являются новой возможностью для Украины, которая может значительно ухудшить военные усилия России", — подчеркнули аналитики.

Что предшествовало

Напомним, недавно президент США Джо Байден впервые разрешил Украине ударить американским дальнобойным оружием по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS.

Это вызвало волну негодований в РФ. Так, российские чиновники угрожают, чтобы США не позволили Украине использовать ракеты ATACMS. По их словам, они "будут вынуждены ответить на эти действия".

Однако уже ночью 19 ноября украинские военные атаковали склады с боеприпасами в Брянской области. Предварительно для этого они использовали ракеты ATACMS.

ISW война в Украине Россия ракетный удар дальнобойное оружие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:21 Графики подачи света сегодня — какие прогнозы

09:10 Google опережает график — выпущен Android 16 для разработчиков

09:01 Тысяча дней войны в Украине — в Нью-Йорке состоялась инсталляция

08:59 Скидки на коммуналку — какие льготы имеют чернобыльцы в 2024 году

08:51 В Белгородской области поражен командный пункт россиян, — ГУР

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

08:42 Посольство США в Киеве предупреждает о масштабном ударе 20 ноября

08:34 В Киеве упали обломки российского беспилотника — что известно

08:26 Как удары вглубь РФ изменят ситуацию на фронте — прогноз ISW

08:12 В Вашингтоне прошла акция к 1000 дням войны в Украине — фото

08:02 Мужчина не взял повестку и отрицал вину — приговор суда

09:21 Графики подачи света сегодня — какие прогнозы

09:10 Google опережает график — выпущен Android 16 для разработчиков

09:01 Тысяча дней войны в Украине — в Нью-Йорке состоялась инсталляция

08:59 Скидки на коммуналку — какие льготы имеют чернобыльцы в 2024 году

08:51 В Белгородской области поражен командный пункт россиян, — ГУР

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

08:42 Посольство США в Киеве предупреждает о масштабном ударе 20 ноября

08:34 В Киеве упали обломки российского беспилотника — что известно

08:26 Как удары вглубь РФ изменят ситуацию на фронте — прогноз ISW

08:12 В Вашингтоне прошла акция к 1000 дням войны в Украине — фото

08:02 Мужчина не взял повестку и отрицал вину — приговор суда

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо