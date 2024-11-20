Удары по России — как это изменит ситуацию на фронте

Пуск ракеты ATACAMS. Иллюстративное фото: АР

Силы обороны ночью против 19 ноября нанесли первый дальнобойный удар по территории России после разрешения США. Такие обстрелы значительно ослабят потенциал российских военных по всей территории боевых действий.

Об этом говорится в Институте изучения войны (ISW).

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В отчете напомнили, что ночью 19 сентября украинские военные ударили по арсеналу 67-го Главного военно-артиллерийского управления (ГРАУ) российских войск 1046 центра материально-технического обеспечения вблизи Карачева. Этот удар вызвал начальную детонацию и 12 вторичных взрывов. Отмечается, что для этого Силы обороны использовали американские ракеты ATACMS.

Накануне западные официальные лица придали дополнительную ясность в способности Украины использовать предоставленные Западом системы дальнобойного оружия для ударов по военным объектам в России. Так, верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель 18 ноября заявил, что США разрешили Украине использовать предоставленное вооружение на расстоянии до 300 километров внутри России.

В то же время, помощник госсекретаря США Брайан Николс сообщил бразильскому изданию O Globo, что президент США Байден предоставил Украине разрешение на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по России, заявив, что это разрешение предоставит Украине большую способность для самозащиты.

Ранее в ISW оценивали, что ограничение способности Украины наносить удары на большие расстояния по российской территории позволило России сохранять безопасное пространство в ближнем и дальнем тылу и использовать его для военных операций против Украины.

"Украинские дальние удары по военным объектам в тылу России имеют решающее значение для ухудшения российского военного потенциала на всех участках фронта. Эти разрешения являются новой возможностью для Украины, которая может значительно ухудшить военные усилия России", — подчеркнули аналитики.

Что предшествовало

Напомним, недавно президент США Джо Байден впервые разрешил Украине ударить американским дальнобойным оружием по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS.

Это вызвало волну негодований в РФ. Так, российские чиновники угрожают, чтобы США не позволили Украине использовать ракеты ATACMS. По их словам, они "будут вынуждены ответить на эти действия".

Однако уже ночью 19 ноября украинские военные атаковали склады с боеприпасами в Брянской области. Предварительно для этого они использовали ракеты ATACMS.