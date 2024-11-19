Удар ATACMS по складу у Брянській області — Росія не змогла збити ракети

Запуск ракети ATACMS. Ілюстративне фото: Wikipedia-US-Army

Україна завдала удару далекобійними ракетами ATACMS по складу боєприпасів у Брянській області в ніч проти 19 листопада. Росія не змогла збити всі цілі.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

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За інформацією ЗМІ, з восьми випущених Україною ракет Росія змогла перехопити лише дві.

"Американський чиновник сказав, що Росія перехопила дві з восьми ракет і що удар було завдано по точці постачання боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Дані американських джерел спростовують заяви міністерства оборони РФ, яке заявило, що нібито збило п’ять із шести ракет.

Раніше ми писали, що у Брянській області у ніч на 19 листопада лунали потужні вибухи. Відомо, що було атаковано 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.

Президент України Володимир Зеленський не став уточнювати, якими саме ракетами був завданий удар по військовому складу РФ на території Брянської області. Однак натякнув, що тепер Україна має ATACMS і буде використовувати їх разом з українськими далекобійними можливостями.