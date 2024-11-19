Удар ATACMS по складу у Брянській області — Росія не змогла збити ракети

Росія не змогла збити ракети ATACMS — Reuters розкрило деталі
Україна завдала удару далекобійними ракетами ATACMS по складу боєприпасів у Брянській області в ніч проти 19 листопада. Росія не змогла збити всі цілі.
Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.
Скільки Росія збила ракет
За інформацією ЗМІ, з восьми випущених Україною ракет Росія змогла перехопити лише дві.
"Американський чиновник сказав, що Росія перехопила дві з восьми ракет і що удар було завдано по точці постачання боєприпасів", — йдеться у повідомленні.
Дані американських джерел спростовують заяви міністерства оборони РФ, яке заявило, що нібито збило п’ять із шести ракет.
Раніше ми писали, що у Брянській області у ніч на 19 листопада лунали потужні вибухи. Відомо, що було атаковано 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.
Президент України Володимир Зеленський не став уточнювати, якими саме ракетами був завданий удар по військовому складу РФ на території Брянської області. Однак натякнув, що тепер Україна має ATACMS і буде використовувати їх разом з українськими далекобійними можливостями.
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