Удар ATACMS по складу в Брянской области — Россия не смогла сбить ракеты

Россия не смогла сбить ракеты ATACMS — Reuters раскрыло детали
Украина нанесла удар дальнобойными ракетами ATACMS по складу боеприпасов в Брянской области в ночь на 19 ноября. Россия не смогла сбить все цели.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Сколько Россия сбила ракет
По информации СМИ, из восьми выпущенных Украиной ракет Россия смогла перехватить всего две.
"Американский чиновник сказал, что Россия перехватила две из восьми ракет и что удар был нанесен по точке снабжения боеприпасами", — говорится в сообщении.
Данные американских источников опровергают заявления министерства обороны РФ, заявившее, что якобы сбило пять из шести ракет.
Ранее мы писали, что в Брянской области в ночь на 19 ноября раздавались мощные взрывы. Известно, что был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.
Президент Украины Владимир Зеленский не стал уточнять, какими именно ракетами был нанесен удар по военному складу РФ на территории Брянской области. Однако намекнул, что теперь у Украины есть ATACMS, ракеты будут использовать вместе с украинскими дальнобойными возможностями.
Читайте Новини.LIVE!