Удар ATACMS по складу в Брянской области — Россия не смогла сбить ракеты

Запуск ракеты ATACMS. Иллюстративное фото: Wikipedia-US-Army

Украина нанесла удар дальнобойными ракетами ATACMS по складу боеприпасов в Брянской области в ночь на 19 ноября. Россия не смогла сбить все цели.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По информации СМИ, из восьми выпущенных Украиной ракет Россия смогла перехватить всего две.

"Американский чиновник сказал, что Россия перехватила две из восьми ракет и что удар был нанесен по точке снабжения боеприпасами", — говорится в сообщении.

Данные американских источников опровергают заявления министерства обороны РФ, заявившее, что якобы сбило пять из шести ракет.

Ранее мы писали, что в Брянской области в ночь на 19 ноября раздавались мощные взрывы. Известно, что был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

Президент Украины Владимир Зеленский не стал уточнять, какими именно ракетами был нанесен удар по военному складу РФ на территории Брянской области. Однако намекнул, что теперь у Украины есть ATACMS, ракеты будут использовать вместе с украинскими дальнобойными возможностями.