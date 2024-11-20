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Як удари вглиб РФ змінять ситуацію на фронті — прогноз ISW

20 листопада 2024 08:26
Карина Приходько - Редактор
Удари по Росії — як це змінить ситуацію на фронті
Пуск ракети ATACAMS. Ілюстративне фото: АР
Карина Приходько - Редактор

Сили оборони вночі проти 19 листопада завдали першого далекобійного удару по території Росії після дозволу США. Такі обстріли значно послаблять потенціал російських військових на всій території бойових дій.

Про це йдеться в Інституті вивчення війни (ISW)

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У звіті нагадали, що вночі 19 вересня українські військові вдарили по арсеналу 67-го Головного військово-артилерійського управління (ГРАУ) російських військ 1046-го центру матеріально-технічного забезпечення поблизу Карачева. Цей удар спричинив початкову детонацію та 12 вторинних вибухів. Зазначається, що для цього Сили оборони використали американські ракети ATACMS.

Напередодні західні офіційні особи надали додаткову ясність щодо здатності України використовувати надані Заходом системи далекобійної зброї для ударів по військових об’єктах у Росії. Так, верховний комісар ЄС Жозеп Боррель 18 листопада заявив, що США дозволили Україні використовувати надане озброєння на відстані до 300 кілометрів усередині Росії. 

Водночас помічник держсекретаря США Брайан Ніколс повідомив бразильському виданню O Globo, що президент США Байден надав Україні дозвіл на використання наданої США зброї для завдання ударів по Росії, заявивши, що цей дозвіл надасть Україні більшу здатність для самозахисту.

Раніше в ISW оцінювали, що обмеження здатності України завдавати ударів на великі відстані по російській території дозволило Росії зберігати безпечний простір у ближньому і дальньому тилу і використовувати його для військових операцій проти України.

"Українські дальні удари по військових об’єктах у тилу Росії мають вирішальне значення для погіршення російського військового потенціалу на всіх ділянках фронту. Ці дозволи є новою можливістю для України, яка може значно погіршити військові зусилля Росії", — наголосили аналітики. 

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно що президент США Джо Байден вперше дозволив Україні вдарити американською далекобійною зброєю по території Росії. Йдеться про ракети ATACMS.

Це викликало хвилю обурень в РФ. Так, російські чиновники погрожують, аби США не дозволили Україні використовувати ракети ATACMS. За їхніми словами, вони "будуть змушені відповісти на ці дії". 

Проте вже вночі 19 листопада українські військові атакували склади з боєприпасами у Брянській області. Попередньо, для цього вони використали ракети ATACMS. 

ISW війна в Україні Росія ракетний удар далекобійна зброя

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