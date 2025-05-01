РФ преувеличивает военную силу на фронте — в ISW назвали цель

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Высокопоставленные чиновники России пытаются преувеличить военную силу оккупантов и победы на фронте. Целью врага является оправдание нежелания соглашаться на территориальные уступки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Нежелание России идти на уступки

Аналитики ISW отмечают, что власти РФ манипулируют неверным утверждением о своей якобы открытости к дипломатии. В то же время Кремль отклоняет предложения США и Украины о прекращении боевых действий.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков недавно заявил, что ситуация в Украине изменилась по сравнению с мартом 2022 года, и что ее "де-факто или де-юре" уже невозможно игнорировать.

Кроме того, он вспомнил переговоры Украины и РФ в Стамбуле в марте 2022 года, а также обвинил Киев и страны Запада в "срыве".

Россия преувеличивает военную силу

Аналитики ISW отмечают, что представитель Кремля сознательно пытается сформировать впечатление о якобы усилении позиций России по сравнению с мартом 2022 года. В то же время он демонстрирует, что Москва не намерена уступать оккупированные территории.

"Оценка Пескова о том, что ситуация на поле боя изменилась с марта 2022 года до настоящего времени, является правильной, но только потому, что ситуация на поле боя для России ухудшилась с первых дней вторжения, а не улучшилась, как ошибочно предполагал Песков", — говорится в отчете.

В ISW напомнили, что в марте 2022 года российские оккупанты стояли на подступах к Киеву и захватили Херсон, однако в результате контрнаступлений ВСУ был освобожден север страны в марте-апреле, значительная часть Харьковщины в сентябре-октябре, а также правобережье Херсонщины вместе с самим Херсоном в ноябре 2022 года.

По оценкам аналитиков, в марте 2022 года российские захватчики продвигались в среднем более чем на 1000 кв. км в день — существенно быстрее и глубже, чем зимой 2024 года. Тогда темпы наступления были выше по сравнению с затяжной позиционной войной, которая длилась большую часть 2023 года и в начале 2024 года.

"Но украинские Вооруженные силы смогли воспользоваться западной военной помощью и увеличенными возможностями украинского оборонно-промышленного производства, чтобы ограничить постепенное продвижение российских войск ценой больших потерь личного состава и техники врага", — добавили в ISW.

Напомним, 30 апреля дроны украинских воинов нанесли сокрушительный удар по мобильному комплексу пеленгации "Борщевик" оккупантов под Харьковом.

Ранее в "Азове" показали эффектное уничтожение захватчиков ночью на Торецком направлении.