РФ перебільшує військову силу на фронті — в ISW назвали мету

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Високопоставлені чиновники Росії намагаються перебільшити військову силу окупантів та перемоги на фронті. Метою ворога є виправдання небажання погоджуватися на територіальні поступки.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Небажання Росії йти на поступки

Аналітики ISW зазначають, що влада РФ маніпулює невірним твердженням про свою нібито відкритість до дипломатії. Водночас Кремль відхиляє пропозиції США та України щодо припинення бойових дій.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков нещодавно заявив, що ситуація в Україні змінилася порівняно з березнем 2022 року, і що її "де-факто чи де-юре" вже неможливо ігнорувати.

Крім того, він згадав переговори України та РФ у Стамбулі в березні 2022 року, а також звинуватив Київ та країни Заходу в "зриві".

Росія перебільшує військову силу

Аналітики ISW зазначають, що речник Кремля свідомо намагається сформувати враження про нібито посилення позицій Росії порівняно з березнем 2022 року. Водночас він демонструє, що Москва не має наміру поступатися окупованими територіями.

"Оцінка Пєскова про те, що ситуація на полі бою змінилася з березня 2022 року до теперішнього часу, є правильною, але тільки тому, що ситуація на полі бою для Росії погіршилася з перших днів вторгнення, а не покращилася, як хибно припускав Пєсков", — йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що у березні 2022 року російські окупанти стояли на підступах до Києва та захопили Херсон, однак внаслідок контрнаступів ЗСУ було звільнено північ країни у березні-квітні, значну частину Харківщини у вересні-жовтні, а також правобережжя Херсонщини разом із самим Херсоном у листопаді 2022 року.

За оцінками аналітиків, у березні 2022 року російські загарбники просувалися в середньому більш ніж на 1000 кв. км на день — суттєво швидше й глибше, ніж узимку 2024 року. Тоді темпи наступу були вищими порівняно з затяжною позиційною війною, що тривала більшу частину 2023 року та на початку 2024 року.

"Але українські Збройні сили змогли скористатися західною військовою допомогою та збільшеними можливостями українського оборонно-промислового виробництва, щоб обмежити поступове просування російських військ ціною великих втрат особового складу й техніки ворога", — додали в ISW.

Нагадаємо, 30 квітня дрони українських воїнів завдали нищівного удару по мобільному комплексу пеленгації "Борщовик" окупантів під Харковом.

Раніше в "Азові" показали ефектне знищення загарбників вночі на Торецькому напрямку.