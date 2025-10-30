Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Как Китай может повлиять на окончание войны — Сибига объяснил

Как Китай может повлиять на окончание войны — Сибига объяснил

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 12:06
обновлено: 12:13
Война в Украине — Китай может играть роль в вопросе мира
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что Китай может играть серьезную роль в вопросе завершения войны в Украине. Украина ожидает, что КНР прекратит покупать российскую нефть.

Об этом Андрей Сибига сказал во время пресс-конференции с главой МИД Словении 30 октября, комментируя встречу Дональда Трампа и Си Цзиньпина, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Влияние Китая на окончание войны в Украине

Сибига отметил, что встреча лидеров США и Китая, безусловно, имеет большое значение для дальнейших мирных усилий и их ускорения. В то же время пока партнеры не предоставили Украине "дипломатического фидбека" по результатам этой встречи, но вопрос войны точно был одной из тем переговоров.

Отдельно глава МИД отметил, что Украина ожидает, что Пекин прекратит закупку нефти у РФ. Именно это позволяет россиянам продолжать войну.

"Американская сторона очень хорошо знает нашу позицию, и безусловно, что у нас происходили контакты на разном уровне, по разным каналам с американскими друзьями накануне также и этой встречи, с четким информированием нашей позиции. Поэтому мы очень надеемся, что эта встреча станет знаковой на дальнейшем ускорении мирных глобальных усилий для остановки российской агрессии", — подчеркнул министр.

Напомним, 23 октября Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в победе Украины. По его словам, для Пекина невыгодна слабая позиция РФ.

В то же время один из нардепов считает, что Китай поможет закончить войну в Украине. Его нужно привлекать к переговорному процессу.

Китай переговоры Андрей Сибига нефть война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации