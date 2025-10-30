Война в Украине — Китай может играть роль в вопросе мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что Китай может играть серьезную роль в вопросе завершения войны в Украине. Украина ожидает, что КНР прекратит покупать российскую нефть.

Об этом Андрей Сибига сказал во время пресс-конференции с главой МИД Словении 30 октября, комментируя встречу Дональда Трампа и Си Цзиньпина, передает корреспондент Новини.LIVE.

Влияние Китая на окончание войны в Украине

Сибига отметил, что встреча лидеров США и Китая, безусловно, имеет большое значение для дальнейших мирных усилий и их ускорения. В то же время пока партнеры не предоставили Украине "дипломатического фидбека" по результатам этой встречи, но вопрос войны точно был одной из тем переговоров.

Отдельно глава МИД отметил, что Украина ожидает, что Пекин прекратит закупку нефти у РФ. Именно это позволяет россиянам продолжать войну.

"Американская сторона очень хорошо знает нашу позицию, и безусловно, что у нас происходили контакты на разном уровне, по разным каналам с американскими друзьями накануне также и этой встречи, с четким информированием нашей позиции. Поэтому мы очень надеемся, что эта встреча станет знаковой на дальнейшем ускорении мирных глобальных усилий для остановки российской агрессии", — подчеркнул министр.

Напомним, 23 октября Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в победе Украины. По его словам, для Пекина невыгодна слабая позиция РФ.

В то же время один из нардепов считает, что Китай поможет закончить войну в Украине. Его нужно привлекать к переговорному процессу.