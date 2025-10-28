Завершение войны в Украине — к переговорам нужно привлечь Китай

Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: Ichiro Banno/Pool via REUTERS

Одна из ключевых задач для завершения войны - создать новые альянсы. Прежде всего к переговорному процессу нужно привлечь Китай.

Об этом сообщил нардеп от "Батьківщини" Сергей Соболев в эфире Ранок.LIVE 28 октября.

Ключевые шаги для завершения войны

Соболев считает, что Россия просто тянет время. Все заявления советников Путина, министра Лаврова, свидетельствуют только об одном — они готовы "заговаривать" этот вопрос и что угодно заявлять, лишь бы не остановить войну.

"Нужно как можно быстрее создавать альянсы и стоит привлечь к переговорному процессу Китай. Полноценный мирный договор с Россией вряд ли будет, как его не существует и в Японии. Но возможно прекращение огня с четкими пунктами перемирия, которые дадут Украине гарантии безопасности", — подчеркнул нардеп.

Он также напомнил предложение Китая в 2023 году, что прекращение огня произошло по линии фронта. По словам Сергея Соболева, если бы сейчас КНР поддержал эту идею, то его позиция была бы решающей.

"Для этого нужно, чтобы наши союзники четко стояли на этой позиции. Еще один ключевой аргумент — это финансовая и военная поддержка Украины. Если Россия почувствует, что эта помощь продолжается и нарастает, тогда это тоже будет важным аргументом", — подытожил депутат.

Напомним, несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в победе Украины. По его словам, для Пекина не выгодна слабая позиция Москвы.

Также известно, что 30 октября Дональд Трамп проведет встречу с Си Цзиньпином. Ключевой темой разговора будет торговое соглашение между США и Китаем.