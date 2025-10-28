Завершення війни в Україні — до переговорів потрібно долучити Китай

Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Ichiro Banno/Pool via REUTERS

Одне із ключових завдань для завершення війни — створити нові альянси. Перш за все до переговорного процесу потрібно залучити Китай.

Про це повідомив нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв в ефірі Ранок.LIVE 28 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Ключові кроки для завершення війни

Соболєв вважає, що Росія просто тягне час. Всі заяви радників Путіна, міністра Лаврова свідчать тільки про одне — вони готові "заговорювати" це питання та будь-що заявляти, аби лише не зупиняти війну.

"Потрібно якнайшвидше створювати альянси і варто залучити до переговорного процесу Китай. Повноцінний мирний договір з Росією навряд буде, як його не існує й у Японії. Але можливе припинення вогню з чіткими пунктами перемир’я, які дадуть Україні гарантії безпеки", — наголосив нардеп.

Він також нагадав пропозицію Китаю у 2023 році, що припинення вогню відбулося по лінії фронту. За словами Сергія Соболєва, якби зараз КНР підтримала цю ідею, то її позиція була б вирішальною.

"Для цього потрібно, аби наші союзники чітко стояли на цій позиції. Ще один ключовий аргумент — це фінансова і військова підтримка України. Якщо Росія відчує, що ця допомога продовжується і наростає, тоді це теж буде важливим аргументом", — підсумував депутат.

Нагадаємо, кілька днів тому Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України. За його словами, для Пекіна невигідна слабка позиція Москви.

Також відомо, що 30 жовтня Дональд Трамп проведе зустріч із Сі Цзіньпіном. Ключовою темою розмови буде торгова угода між США та Китаєм.