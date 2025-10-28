Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Нардеп назвав кроки для закінчення війни — до чого тут Китай

Нардеп назвав кроки для закінчення війни — до чого тут Китай

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 13:20
Оновлено: 13:44
Завершення війни в Україні — до переговорів потрібно долучити Китай
Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Ichiro Banno/Pool via REUTERS

Одне із ключових завдань для завершення війни — створити нові альянси. Перш за все до переговорного процесу потрібно залучити Китай.

Про це повідомив нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв в ефірі Ранок.LIVE 28 жовтня. 

Реклама
Читайте також:

Ключові кроки для завершення війни

Соболєв вважає, що Росія просто тягне час. Всі заяви радників Путіна, міністра Лаврова свідчать тільки про одне — вони готові "заговорювати" це питання та будь-що заявляти, аби лише не зупиняти війну. 

"Потрібно якнайшвидше створювати альянси і варто залучити до переговорного процесу Китай. Повноцінний мирний договір з Росією навряд буде, як його не існує й у Японії. Але можливе припинення вогню з чіткими пунктами перемир’я, які дадуть Україні гарантії безпеки", — наголосив нардеп. 

Він також нагадав пропозицію Китаю у 2023 році, що припинення вогню відбулося по лінії фронту. За словами Сергія Соболєва, якби зараз КНР підтримала цю ідею, то її позиція була б вирішальною. 

"Для цього потрібно, аби наші союзники чітко стояли на цій позиції. Ще один ключовий аргумент — це фінансова і військова підтримка України. Якщо Росія відчує, що ця допомога продовжується і наростає, тоді це теж буде важливим аргументом", — підсумував депутат. 

Нагадаємо, кілька днів тому Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України. За його словами, для Пекіна невигідна слабка позиція Москви. 

Також відомо, що 30 жовтня Дональд Трамп проведе зустріч із Сі Цзіньпіном. Ключовою темою розмови буде торгова угода між США та Китаєм.

Китай переговори перемир'я Сі Цзіньпінь війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації