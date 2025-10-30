Війна в Україні — Китай може відігравати роль у питанні миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: REUTERS

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що Китай може відігравати серйозну роль у питанні завершення війни в Україні. Україна очікує, що КНР припинить купляти російську нафту.

Про це Андрій Сибіга сказав під час пресконференції з головою МЗС Словенії 30 жовтня, коментуючи зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вплив Китаю на закінчення війни в Україні

Сибіга зазначив, що зустріч лідерів США та Китаю, безумовно, має велике значення для подальших мирних зусиль та їх прискорення. Водночас поки партнери не надали Україні "дипломатичного фідбеку" щодо результатів цієї зустрічі, але питання війни точно було однією з тем переговорів.

Окремо очільник МЗС зазначив, що Україна очікує, що Пекін припинить закупівлю нафти у РФ. Саме це дозволяє росіянам продовжувати війну.

"Американська сторона дуже добре знає нашу позицію, і безумовно, що у нас відбувалися контакти на різному рівні, різними каналами з американськими друзями напередодні також і цієї зустрічі, з чітким інформуванням нашої позиції. Тому ми дуже сподіваємося, що ця зустріч стане знаковою на подальшому прискоренні мирних глобальних зусиль для зупинення російської агресії", — наголосив міністр.

Нагадаємо, 23 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України. За його словами, для Пекіна невигідна слабка позиція РФ.

Водночас один із нардепів вважає, що Китай допоможе закінчити війну в Україні. Його потрібно залучати до переговорного процесу.