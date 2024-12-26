Как работают протезы конечностей — объяснение протезиста
Медицинский центр ортопедии и протезирования в США помог уже более 70 украинским военным, потерявшим конечности во время боевых действий. В клинике берутся за сложные случаи, с которыми в Украине справиться не смогли.
Сооснователь клиники Марк Конкоран рассказал эксклюзивно для Новини.LIVE, как они производят протезы.
Как производят протезы
Первое, что нужно сделать при изготовлении протеза, это сделать гильзу (или приемную часть протеза). Для этого делают слепок культи — оставшейся после ампутации части конечности. На основе слепка делают гильзу.
"Для верхних конечностей, таких как руки, управление осуществляется с помощью сенсоров, которые улавливают электрические сигналы от мышц. Наши нервы посылают электрические импульсы к мышцам, чтобы они сокращались или расслаблялись, а протез руки улавливает эти сигналы и запрограммирован таким образом, чтобы открывать или закрывать кисть в зависимости от того, какие мышцы активируются", — объясняет Марк Коркоран.
Перед установкой протеза врачи определяют, где находятся сильнейшие сигналы, и именно там устанавливают электроды в гильзе.
"Что касается нижних конечностей, колени в протезах управляются компьютером. Колено отслеживает, когда на протез ставится вес, а также когда его нужно вынести вперед. В протезах есть датчики нагрузки, гироскопы для обеспечения ровности колена и акселерометры, которые определяют, сколько усилий было приложено к ходьбе. Колени используют искусственный интеллект, чтобы научиться, как пользователь инициирует ходьбу", — рассказывает протезист.
Напомним, Новини.LIVE пообщались с военными, проходящими сейчас реабилитацию в США в Медицинском центре ортопедии и протезирования.
Также отметим, что президент Владимир Зеленский недавно посетил центр протезирования и реабилитации Superhumans во Львове и прокомментировал там условия.
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