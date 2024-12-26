Как работают протезы конечностей

Военный с протезом. Фото: Future for Ukraine

Мария Кагал Редактор международного отдела

Медицинский центр ортопедии и протезирования в США помог уже более 70 украинским военным, потерявшим конечности во время боевых действий. В клинике берутся за сложные случаи, с которыми в Украине справиться не смогли.

Сооснователь клиники Марк Конкоран рассказал эксклюзивно для Новини.LIVE, как они производят протезы.

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Как производят протезы

Первое, что нужно сделать при изготовлении протеза, это сделать гильзу (или приемную часть протеза). Для этого делают слепок культи — оставшейся после ампутации части конечности. На основе слепка делают гильзу.

"Для верхних конечностей, таких как руки, управление осуществляется с помощью сенсоров, которые улавливают электрические сигналы от мышц. Наши нервы посылают электрические импульсы к мышцам, чтобы они сокращались или расслаблялись, а протез руки улавливает эти сигналы и запрограммирован таким образом, чтобы открывать или закрывать кисть в зависимости от того, какие мышцы активируются", — объясняет Марк Коркоран.

Перед установкой протеза врачи определяют, где находятся сильнейшие сигналы, и именно там устанавливают электроды в гильзе.

"Что касается нижних конечностей, колени в протезах управляются компьютером. Колено отслеживает, когда на протез ставится вес, а также когда его нужно вынести вперед. В протезах есть датчики нагрузки, гироскопы для обеспечения ровности колена и акселерометры, которые определяют, сколько усилий было приложено к ходьбе. Колени используют искусственный интеллект, чтобы научиться, как пользователь инициирует ходьбу", — рассказывает протезист.

Напомним, Новини.LIVE пообщались с военными, проходящими сейчас реабилитацию в США в Медицинском центре ортопедии и протезирования.

Также отметим, что президент Владимир Зеленский недавно посетил центр протезирования и реабилитации Superhumans во Львове и прокомментировал там условия.